O Brest conquistou uma vitória convincente sobre o Angers por 5 a 1 na noite de sábado, e Ludovic Ajorque foi um dos principais responsáveis por esse triunfo.

O atacante de referência, de 32 anos, abriu o placar na partida e também foi uma pedra no sapato da defesa do Angers, graças à sua estrutura física, além de sua contribuição nos ataques promovidos pelo Brest.

A atuação convenceu seu treinador, Julien Lachuer, a destacar o potencial de seu atacante e a abordar a possibilidade de uma convocação para a seleção francesa por Zinedine Zidane.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Julien Lachuer, concedidas ao canal Ligue +1: "Ouvi dizer que o treinador da seleção quer um jogador com forte presença dentro da área. Se ele estiver assistindo à partida pela televisão, defenderei a ideia de convocar Ajorque para a seleção francesa. De qualquer forma, ele merece isso."

Para Lachuer, Ajorque deve ambicionar patamares mais altos, a exemplo de Esteban Lepaul, que foi convocado recentemente para a seleção francesa e teve boas apresentações sob o comando de Zidane.

O treinador entende que o rendimento na primeira divisão do futebol francês pode abrir as portas da seleção, e também incentiva seus jogadores a perseguirem essa ambição, sem pressionar o treinador da seleção.

Lachuer explicou: "Precisamos ter ambições. Não devemos nos contentar em disputar partidas com o Brest na primeira divisão francesa, mas sim ambicionar jogar nos mais altos níveis."

O treinador acrescentou isso ao mesmo tempo em que ressaltou o nível de comprometimento de Ajorque e seu trabalho diário.

O atacante de referência já marcou 69 gols em 204 partidas disputadas na primeira divisão do futebol francês, um histórico que reforça os argumentos nos quais seu treinador se baseia para reivindicar uma oportunidade com a seleção francesa.