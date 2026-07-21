Depois de apenas uma temporada... Garnacho à beira de uma nova surpresa na Premier League

O Aston Villa entrou em negociações avançadas para fechar a contratação do extremo internacional argentino Alejandro Garnacho, proveniente do Chelsea, durante a atual janela de transferências de verão.

Os detalhes indicam que a proposta prevê a chegada do jogador por empréstimo de uma temporada, com uma cláusula de compra obrigatória condicionada, embora os termos do acordo ainda sejam passíveis de ajuste e não se tenha chegado a uma resolução definitiva, segundo o jornal "The Athletic".

Este movimento surgiu por pedido direto do treinador Unai Emery, que é um dos maiores admiradores das capacidades do jogador de 22 anos, tendo tentado contratá-lo no verão passado antes da sua transferência para o Chelsea, proveniente do Manchester United, voltando agora a pressionar com força para fechar o negócio desta vez.

Apesar de o clube italiano Roma ter demonstrado interesse na contratação de Garnacho, a direção do Aston Villa confia na sua capacidade, através do projeto de Emery, de convencer o jogador a mudar-se para o estádio "Villa Park". Estas negociações decorrem num rumo totalmente separado do da transferência de Morgan Rogers, prevista para o Chelsea, por 117 milhões de libras esterlinas.

O Aston Villa tinha concluído este mês uma contratação recorde com a chegada de Yohan Manzambi, do Friburgo, para ser um substituto direto de Rogers, passando depois o foco para o reforço das posições de extremo; entre as opções em cima da mesa estavam Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, e Crysencio Summerville, do West Ham, antes de a balança pender para Garnacho.

O extremo argentino obteve autorização do novo treinador do Chelsea, Xabi Alonso, para faltar ao início do estágio de preparação da equipa, a fim de definir o seu novo destino. Garnacho tinha-se juntado ao Chelsea no verão passado, proveniente do Manchester United, numa transferência de 40 milhões de libras, mas teve dificuldades em garantir um lugar no onze inicial ao longo da temporada (2025-2026); participou apenas em 22 jogos em todas as competições (dos quais 14 na Premier League) e marcou oito golos.

Recorde-se que o formado na academia do Atlético de Madrid tinha marcado 26 golos em 144 jogos pelo Manchester United, antes de as suas participações diminuírem sob a orientação do treinador Rúben Amorim e de deixar Old Trafford num final doloroso, durante o qual admitiu ter cometido alguns erros. A nível internacional, Garnacho tem oito internacionalizações pela seleção principal da Argentina e figurou na lista preliminar de 55 jogadores para o Mundial, sem estar presente na convocatória final.

Por outro lado, Rogers prepara-se para assinar um contrato válido por seis anos, com opção de prolongamento por mais um ano, com o Chelsea; o valor do negócio, de 117 milhões de libras, é recorde na história do Chelsea, superando o valor anterior, correspondente à contratação de Enzo Fernández, do Benfica, por 106 milhões de libras em 2023.