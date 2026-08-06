Na noite de quinta-feira, os dois clubes anunciaram oficialmente a transferência. O Leeds, onde Trafford assinou um contrato de cinco anos até 2031, vai pagar, ao que tudo indica, uma taxa de transferência recorde do clube no valor de 47 milhões de euros para Manchester. Trafford supera Georginio Rutter como a contratação mais cara da história, jogador pelo qual o Leeds havia pago à TSG Hoffenheim, em 2023, pouco mais de 40 milhões de euros em taxa de transferência.

Além disso, Trafford também se torna o goleiro inglês mais caro de todos os tempos. O jogador de 23 anos, formado nas categorias de base do City, havia retornado aos Skyblues vindo do Burnley apenas no ano passado. Apenas um mês depois, porém, o City colocou à frente de Trafford um goleiro de nível absolutamente mundial com Gianluigi Donnarumma, que chegou do Paris Saint-Germain.

Assim, o jogador da seleção inglesa (duas partidas internacionais) foi apenas o número 2 do City na temporada passada, atrás de Donnarumma. Trafford somou apenas cinco aparições em jogos oficiais em 2025/26, e agora está novamente planejado como número 1 no Leeds.

Nova camisa 1 do Leeds United: James Trafford esteve no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo

Na Copa do Mundo, o jogador de 1,97 metro fez parte recentemente do elenco da Inglaterra, mas não entrou em campo no torneio pelo terceiro colocado. No Leeds, Trafford deve ajudar a equipe a conseguir novamente a permanência na divisão.





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Depois de mais amistosos contra RB Leipzig (8 de agosto), Manchester United (12 de agosto) e Augsburg (15 de agosto), a equipe do técnico alemão Daniel Farke volta a estrear na Premier League em 22 de agosto. Na abertura, o Leeds visita o Nottingham Forest.