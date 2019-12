Depois de ano irregular, Brasil precisará de ajustes em 2020

Ano para Tite começa com as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar e baixa margem de erros

A seleção brasileira encerrou o ano em dívida com a torcida. Ainda que tenha faturado a , o baixo rendimento da equipe leva para o próximo ano uma certa pressão ao técnico Tite. Em março de 2020, a Canarinho inicia a luta por uma vaga na do Qatar. Nas duas primeiras rodadas, o vai encarar a , em casa, e o , em Lima. Ambos os confrontos acontecem no final de março.

Até lá, Tite terá alguns meses para reorganizar as ideias e buscar soluções para os problemas que surgiram ao longo de 2019 como:

TRANSIÇÃO LENTA

Ao final da Copa do Mundo da , ficou claro que o time precisava de uma reformulação, principalmente por conta da idade de alguns atletas, que dificilmente chegarão ao Qatar em boas condições físicas. Mas este processo acabou sendo mais lento do que todos esperavam. Tite manteve boa parte da equipe até a Copa América e alguns jovens que chegaram ainda não se firmaram.



(Foto: Getty Images)

O treinador apostou muito em Lucas Paquetá, por exemplo, mas o meia do ainda não desabrochou e pode até trocar o time italiano pelo . David Neres é outro que apesar de bom início não conseguiu manter a regularidade. Nomes como Cebolinha, fizeram grande Copa América mas depois ficaram de fora das convocações por conta do calendário brasileiro.

SETOR DEFENSIVO

O setor defensivo talvez seja onde Tite tenha a maior dificuldade para encontrar soluções. Do lado esquerdo, Alex Sandro fez partidas abaixo da expectativa e o treinador descobriu Renan Lodi, o jovem jogador do aparece hoje como o grande candidato a ser titular nas Eliminatórias, mas passou por pouquíssimos testes com a Amarelinha.

No lado direito, achar um substituto para Daniel Alves não é nada fácil, por isso, o jogador do segue sendo o titular da posição, ainda que não se saiba ao acerto com quais condições poderá chegar na Copa do Mundo. O mesmo vale para a zaga. Marquinhos é o único nome certo no setor.

NEYMAR



(Foto: Pedro Martins / MoWa Press / Divulgação)

O camisa 10 da seleção é um craque e isso ninguém discute. Mas ultimamente os problemas extra-campo e as lesões têm atrapalhado a trajetória de Neymar na Canarinho. Há tempos que Tite não conta com o melhor do atleta que nos últimos dois anos ficou de fora da lista dos melhores jogadores do mundo.

Atualmente, Neymar atravessa boa fase no PSG e precisará manter esse ritmo para que a caminhada brasileira nas Eliminatórias seja mais tranquila.

ESQUEMA TÁTICO

As últimas atuações da seleção brasileira mostraram que Tite vai precisar modificar um pouco a forma de jogar, principalmente por conta das peças que quer colocar em campo. Ele não abre mão, por exemplo, de ter Firmino e Gabriel Jesus juntos. O mesmo vale para Coutinho, que faz uma função bem próximo do que Firmino está acostumado, com mais mobilidade, fazer no .

CALENDÁRIO

O grande "vilão" do treinador em 2019 foi o calendário, algo que promete se repetir em 2020. Ainda que nenhum jogo das Eliminatórias caia no mesmo dia de partidas dos campeonatos na América do Sul, a Copa América, que acontece em junho, não faz parte deste planejamento e o Campeonato Brasileiro não será pausado, o que pode causar grande conflito com os torcedores.

A ideia é, talvez, usar uma equipe alternativa na competição que acontece na e na , mas ainda sim, o futebol brasileiro promete sofrer, já que por aqui figuram atletas de outras nacionalidades também.