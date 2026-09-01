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VfL Wolfsburg v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

Traduzido por

Depois de Amoura, o Nice contrata um novo jogador argelino

Mercado da bola
Nice x Le Mans
Nice
Le Mans
Campeonato Francês
A. Ben Idder
M. Amoura
França
Argélia

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O Nice anunciou nesta terça-feira a contratação oficial de um jogador argelino, que se torna o sétimo reforço do clube francês neste verão.

Vocês podem debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

O Nice divulgou um comunicado oficial no qual afirmou ter contratado Abdelhak Benaïder (19 anos), vindo do clube Paradou.

 O jovem astro argelino assinou um contrato de cinco anos com o clube francês.

 Benaïder é o sétimo reforço do clube durante a janela de transferências de verão, após Jonathan Clauss — Gauthier Hein, Nathan Ngoumou, Laurent Abergel, Axel Witsel, Mohamed Amoura e Elie Wahi.

Segundo o site "Foot Mercato", o clube francês, diante de seus recursos limitados, pagou cerca de 300 mil euros para concretizar essa negociação.

Vocês podem debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Vale lembrar que o Nice anunciou recentemente a contratação do argelino Mohamed Amine Amoura, vindo do Wolfsburg da Alemanha, por empréstimo.



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