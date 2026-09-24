Uma nova lesão atingiu o elenco da seleção da Arábia Saudita, após o goleiro Nawaf Al-Aqidi, antes de sua aguardada partida contra a seleção de Omã, no Campeonato da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar Omã, depois de amanhã, sábado, no estádio Al-Inma, em Jeddah, na segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A conta oficial da seleção da Arábia Saudita revelou os bastidores do treino realizado pela seleção saudita, nesta quinta-feira, sob o comando do técnico grego Georgios Donis, 24 horas após a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, na primeira rodada.

A conta esclareceu que o treino registrou a ausência de Mohammed Al-Qahtani, ponta do Al-Qadsiah, devido a dores abdominais, apesar de ele ter participado apenas por alguns poucos minutos diante do Kuwait.

Por outro lado, a comissão médica da seleção da Arábia Saudita aguarda os resultados dos exames médicos aos quais Nawaf Al-Aqidi foi submetido recentemente, para conhecer a natureza da lesão que ele sofreu na partida contra o Kuwait, que o obrigou a deixar o campo.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita lidera o Grupo 1 do torneio do Golfo com 3 pontos, com dois pontos de vantagem sobre o Iraque e Omã, depois de ambos empatarem por 1 a 1 na primeira rodada.

A seleção saudita precisa vencer Omã por qualquer resultado para se classificar diretamente às semifinais do torneio do Golfo, sem depender do resultado de sua partida na última rodada contra a seleção do Iraque.