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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Depois de Al-Oqaidi, nova lesão atinge a seleção da Arábia Saudita antes do confronto com Omã

Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Gulf Cup
N. Al-Aqidi
M. Al Qahtani
Omã
Arábia Saudita

"Verde" sofre

Uma nova lesão atingiu o elenco da seleção da Arábia Saudita, após o goleiro Nawaf Al-Aqidi, antes de sua aguardada partida contra a seleção de Omã, no Campeonato da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar Omã, depois de amanhã, sábado, no estádio Al-Inma, em Jeddah, na segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A conta oficial da seleção da Arábia Saudita revelou os bastidores do treino realizado pela seleção saudita, nesta quinta-feira, sob o comando do técnico grego Georgios Donis, 24 horas após a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, na primeira rodada.

A conta esclareceu que o treino registrou a ausência de Mohammed Al-Qahtani, ponta do Al-Qadsiah, devido a dores abdominais, apesar de ele ter participado apenas por alguns poucos minutos diante do Kuwait.

Por outro lado, a comissão médica da seleção da Arábia Saudita aguarda os resultados dos exames médicos aos quais Nawaf Al-Aqidi foi submetido recentemente, para conhecer a natureza da lesão que ele sofreu na partida contra o Kuwait, que o obrigou a deixar o campo.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita lidera o Grupo 1 do torneio do Golfo com 3 pontos, com dois pontos de vantagem sobre o Iraque e Omã, depois de ambos empatarem por 1 a 1 na primeira rodada.

A seleção saudita precisa vencer Omã por qualquer resultado para se classificar diretamente às semifinais do torneio do Golfo, sem depender do resultado de sua partida na última rodada contra a seleção do Iraque.

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