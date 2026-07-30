O clube saudita Al-Ahli entrou em disputa com os grandes campeonatos europeus para contratar um reforço que os rivais tradicionais Al-Hilal e Al-Ittihad deixaram escapar, envolvendo o jogador mais veloz da história da Bundesliga.
O jornalista confiável Rudy Galetti afirmou que o Al-Ahli está entre os clubes interessados em contratar o francês Jean Matteo Bahoya, ponta do Eintracht Frankfurt da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão.
Galetti explicou, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que Bahoya desperta o interesse de alguns dos grandes clubes da Europa, o que obriga o clube saudita a agir rapidamente para fechar o negócio.
O interesse saudita no jogador de 21 anos não é recente, tendo começado desde a última janela de transferências de verão, quando o Al-Ittihad tentou contratá-lo, antes de o Al-Hilal bater às portas do clube alemão para contar com ele na última janela de inverno.
O que reforça as chances de contratação de Bahoya é o fato de ele estar disponível para ser inscrito na vaga de jogadores por idade, especialmente por ter apenas 21 anos, o que significa que ele não ocupará uma vaga de jogador estrangeiro entre os oito principais.
Bahoya se juntou ao Frankfurt vindo do Angers da França em janeiro de 2024, marcando seu primeiro gol pela equipe alemã em seu quarto chute a gol.
Já o número mais marcante do jovem jogador francês é que ele registrou a arrancada mais veloz da história da Bundesliga, em março de 2025, durante o confronto contra o Bochum pela 26ª rodada, mais precisamente no minuto 12 da partida.
Com aquela arrancada, Bahoya se tornou o primeiro jogador na história da Bundesliga a ultrapassar a barreira dos 37 quilômetros por hora, atingindo 37,16 quilômetros por hora.
O jogador de 21 anos ficou próximo do recorde registrado em nome do velocista jamaicano Usain Bolt na prova dos 100 metros, cuja velocidade atingiu 37,58 quilômetros por hora, em 2009.
De modo geral, o jogador de origem camaronesa apresentou boas atuações com a equipe alemã na última temporada, tendo participado de 37 partidas, nas quais marcou 4 gols e deu 4 assistências.