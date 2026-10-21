Depois de Al-Hammami, Al-Hilal mira estrela da Arábia Saudita na Copa do Golfo 27, e o Al-Ahli é a vítima

O Al-Hilal segue com seus esforços para contratar estrelas da seleção saudita no próximo período, sendo o mais recente alvo vindo do rival tradicional Al-Ahli.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que o Al-Hilal mira a contratação de Hammam Al-Hammami, ponta do Al-Shabab, após seu destaque com a seleção saudita na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", e a conquista do prêmio de melhor jogador.

O jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel revelou outro jogador visado pelo Al-Hilal após o destaque com a Arábia Saudita no Golfo 27: Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli.

Al-Muraisel disse, em declarações ao "Nabd Tuwaiq": "O Al-Hilal trabalha para contratar Hammam Al-Hammami e Firas Al-Buraikan, e terá sucesso nisso".

E explicou: "O Al-Hilal vai seduzir o Al-Shabab com dinheiro para contratar Hammam Al-Hammami, já Firas Al-Buraikan entrará em período livre, e caso o Al-Ahli não resolva suas questões, o Al-Hilal o contratará de forma gratuita".

De acordo com o site "Transfermarkt", o contrato de Al-Buraikan com o Al-Ahli se estende até o fim da próxima temporada, o que significa que ele não poderá assinar com qualquer outro clube a não ser em janeiro de 2028.

O jogador de 26 anos conquistou o prêmio de artilheiro do Golfo 27, após marcar 3 gols, sendo o mais importante na vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na partida final.

Vale lembrar que o atacante do Al-Ahli foi indicado ao prêmio de melhor jogador da Ásia 2026, onde disputa a honraria com Salem Al-Dawsari, lenda do Al-Hilal.



