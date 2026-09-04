Depois de Ajax, PSV e Feyenoord, quarto clube da Eredivisie também vai pelo título nacional

O AZ começou a temporada de forma fenomenal, com a conquista da Johan Cruijff Schaal e doze pontos nas suas quatro primeiras partidas da Eredivisie. Sem muita surpresa, Leeroy Echteld foi eleito pela ESPN o Técnico do Mês de agosto na quinta-feira. O treinador de 57 anos, natural de Amsterdã, quer mais e declarou abertamente que vai com tudo pelo título nacional.

Após a vitória por 0 a 4 sobre o PSV na disputa da Johan Cruijff Schaal, na Eredivisie vieram na sequência triunfos sobre ADO Den Haag (2 a 0), FC Utrecht (1 a 4), Fortuna Sittard (0 a 2) e Go Ahead Eagles (5 a 2). Com isso, o AZ é a única equipe da Eredivisie nesta temporada que até agora não perdeu nenhum ponto.

"Sim, claro, você quer simplesmente brigar até o fim pelo maior tempo possível. Se você está na liderança agora, também quer terminar na liderança, naturalmente", disse Echteld, que em seguida recebeu a pergunta direta do entrevistador Kenneth Perez sobre se o título é o objetivo. "Parece-me que sim. Acho que seria bonito se pudéssemos nos tornar cada vez mais estáveis. Que você possa mostrar isso em cada jogo."

"Jogos que você tem que vencer, você simplesmente tem que vencer", continuou Echteld. "Se eu chegar ao ponto de conseguir isso com eles e eles próprios também passarem a acreditar nisso, e não apenas eu acreditar nisso como um louco, mas todos eles embarcarem comigo, então temos um bom elenco para ir o mais longe possível."

"E se isso der certo, e você ainda estiver na briga na fase final, porque é disso que se trata, então você não sabe como as coisas vão acontecer, né? Se você ainda estiver ali faltando umas sete, oito rodadas para o fim, então todos os jogos passam a ser finais. Seria bonito."

"Em determinado momento, você também tem que dizer isso abertamente. Não vou dizer: 'não vou fazer isso porque estamos na liderança.' Isso não faz parte do meu caráter. Só que todos nós temos que pensar dessa forma. Também falei isso à minha comissão hoje de manhã, que isso não é algo natural."

"Mas que você tente acrescentar um pouquinho em tudo, para aumentar ainda mais a sensação de que isso é possível. Quando olho ao meu redor na Eredivisie e olho para o nosso elenco, penso: 'Sim, ok. Pode vir!' Com certeza vamos apanhar algumas vezes, tudo bem."

"Também vamos passar por algumas coisas, tudo bem também. Mas com um elenco desses, em determinado momento você tem mesmo que ir pelo título, sim", concluiu Echteld. No domingo, o AZ enfrenta o sc Heerenveen, na Frísia, clube pelo qual Echteld jogou durante cinco anos, entre 1992 e 1997, após sua transferência do HFC Haarlem.

Na disputa pelo título nacional, o AZ normalmente terá pela frente o tradicional trio de cima: PSV, Ajax e Feyenoord. O diretor técnico do Feyenoord, Dévy Rigaux, moderou um pouco as expectativas ao enfatizar que nunca declarou que iria pelo título. "Mas tenho muita confiança no time que temos."