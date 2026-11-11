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O espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, entrou para o círculo de candidatos a assumir o comando da seleção dos Estados Unidos, como substituto do argentino Mauricio Pochettino, que se prepara para deixar o cargo a fim de comandar o Manchester United, segundo informações da imprensa.

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Mauricio Pochettino está ligado à possibilidade de assumir o comando do Manchester United como substituto de Michael Carrick, depois de ter chegado, segundo os relatos, a um acordo verbal com o clube inglês nesta quarta-feira, em meio a expectativas de que sua transferência seja definida nos próximos dias, e de que Carrick seja informado da decisão de sua demissão antes do fim de semana.

A diretoria do Manchester United decidiu dispensar Carrick durante a atual data Fifa, diante dos resultados decepcionantes obtidos pela equipe, já que conquistou apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos da Premier League, apesar do empate emocionante por 4 a 4 contra o Aston Villa.

Carrick havia assumido o cargo em janeiro passado como substituto do português Rúben Amorim, antes de obter um contrato de dois anos em maio, depois de ter conduzido a equipe ao terceiro lugar e à classificação para a Liga dos Campeões, mas a queda nos resultados devolveu seu futuro ao campo das incertezas.

Apesar de ter afirmado que não pensava em renunciar após o empate contra o Aston Villa, os relatos indicaram o desejo da diretoria do Manchester United de resolver a questão do novo treinador antes do confronto contra o Liverpool no estádio Anfield, no próximo dia 22 de novembro.

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A transferência de Pochettino para Old Trafford colocaria a Federação Norte-Americana de Futebol diante da necessidade de buscar um novo treinador para a seleção, e isso talvez aconteça após a disputa de dois jogos aguardados contra o Haiti, no próximo sábado e na próxima quarta-feira.

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O jornal "The Athletic" relatou que os dirigentes da seleção norte-americana já começaram a discutir os nomes possíveis para a sucessão de Pochettino, com Guardiola se destacando como um dos principais alvos, sendo considerado inclusive um alvo prioritário no processo de escolha.

Segundo o relatório, o nome do treinador espanhol foi mencionado internamente em diferentes níveis do processo de busca pelo novo diretor técnico, diante do interesse norte-americano em contratar um dos principais treinadores do futebol mundial.

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Apesar de Guardiola, de 55 anos, não ter pressa em retornar ao trabalho de treinador, o relatório indicou que ele sempre demonstrou interesse na ideia de trabalhar nos Estados Unidos, o que pode tornar a proposta norte-americana atrativa para ele.

Guardiola havia recusado, em julho passado, a oportunidade de treinar a seleção da Itália, após conversas com a Federação Italiana de Futebol.

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Giovanni Malagò, presidente da Federação Italiana, disse em declarações ao jornal "La Repubblica": "O Pep foi sincero. Ele tirou um período de descanso, em parte por motivos familiares, mas, se fosse embarcar em qualquer experiência como treinador, teria feito isso conosco".

Guardiola deixou o Manchester City ao fim da temporada passada, depois de ter passado 10 anos com a equipe, nos quais conquistou 20 títulos, antes de assumir o cargo de embaixador global do City Football Group (CFG), estando, portanto, afastado do trabalho de treinador há cerca de 6 meses.

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Apesar de estar afastado dos bancos de reservas, a possibilidade de viver uma nova experiência com a seleção dos Estados Unidos pode representar um desafio diferente para o treinador espanhol, que ainda não definiu a data de seu retorno ao trabalho.