Depois de 4 anos, Flamengo volta a confiar em um lateral-direito

Desde a saída de Léo Moura, diretoria não considerava um jogador "inquestionável" no setor

Ao apresentar Rafinha, na manhã da última terça-feira(25), o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não economizou palavras para elogiar a contração. Segundo o mandatário, o atleta que ficou oito anos defendendo as cores do de Munique, chega ao como "inquestionável".

"Todos os torcedores esperavam muito tempo por esse dia, é uma contratação que diz a dimensão atual do Flamengo. Um multicampeão, um jogador que com certeza absoluta é inquestionável", disse o vice-presidente.

Aos 33 anos, Rafinha chega ao Flamengo com a missão de ocupar uma lacuna há muito tempo vazia. Desde saída de Léo Moura, o não tem um jogador indiscutível na posição. O atleta, que hoje defende o , foi dono do setor por 10 anos e desde a sua saída, a torcida não encontrou a confiança necessária em ninguém.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

O Flamengo até que tentou, em 2015 trouxe Pará, que até hoje defende as cores do clube. O lateral acumula altos e baixos mas uma inconstância que nunca o ajudou a ter, de fato, a confiança do torcedor.

Em 2016, Rodinei foi contratado para fazer sombra a Pará e assumir a titularidade com o passar do tempo. No entanto, o jogador seguiu os mesmos passos do companheiro, alternou entre bons e maus momentos e nunca conseguiu se firmar. Por outro lado, tanto um quanto outro chegou sob os questionamentos da torcida, algo que não acontece com Rafinha.

O currículo extenso e os oito anos de Bayern de Munique credenciam o lateral a ser o dono da posição e acabar de vez com a insatisfação pelo lado direito. Além disso, vai auxiliar e muito Ribeiro, um dos melhores jogadores do elenco, que por vezes demonstra em campo sentir a falta de um parceiro do mesmo nível ao lado.

Rafinha: “Tive várias propostas para continuar no futebol europeu. Um clube da grandeza do #Flamengo, como se encontra, foi o fator determinante para a minha vida ao Flamengo” pic.twitter.com/Uz26HOY3Gv — Raisa Simplicio (@simpraisa) 25 de junho de 2019

Para alegria da torcida, Rafinha afirmou que chega no clube naquilo que ele entende como o melhor momento da carreira. Com experiência, pronto para o desafio e a pressão da torcida.

"Estou no melhor momento da minha carreira, poderia ter ficado no futebol europeu e preferi vir para o , um dos maiores clubes do mundo. Essa volta é válida. Fiquei impressionado com a estrutura que vi aqui. Não fica atrás de nenhum europeu.á estou acostumado. Joguei oito anos no Bayern, cinco no , que são grandíssimos e a cobrança é diária. Você é campeão hoje e já tem que se preparar para próxima. Aqui, a cobrança é grande e tem que ser. Já não sou mais menino e estou preparado".

Em boa forma, Rafinha chegou ao clube, fez os exames médicos e já foi integrado ao elenco. Ele fez hoje pela manhã o segundo treino com os demais jogadores. A expectativa é de que ele fique à disposição para o confronto contra o Athlético-PR, no dia 10 de julho, pelo primeiro jogo das quartas de final da . Curiosamente, o atleta pode fazer a estreia diante do grande rival do , clube no qual foi revelado.