Depois de 20 anos! Superastro do Real, Kylian Mbappe, aparentemente realiza uma transferência surpreendente

Segundo uma reportagem do insider da Ligue 1 francesa Thibaud Vezirian, Mbappé, equipado até então pela Nike, em breve vai se juntar a uma "marca inesperada", embora o nome da empresa não seja citado na reportagem. De qualquer forma, não está prevista uma parceria com outro gigante de artigos esportivos, como Adidas, Puma ou Under Armour. Todas elas já teriam demonstrado anteriormente interesse em uma cooperação com o atacante francês de 27 anos.

"O astro do futebol vai contribuir para que a marca celebre uma entrada triunfal no mundo do futebol com chuteiras de alta qualidade", afirma Vezirian. "Kylian Mbappé sem dúvida vai se beneficiar de sua marca e de uma participação na empresa." A assinatura do contrato supostamente está prestes a acontecer.

Recentemente, L'Equipe, RMC e Le Parisien também noticiaram o fim da parceria com a Nike. Mbappé trabalha com a Nike desde os oito anos de idade, ou seja, há cerca de 20 anos. Mais recentemente, o patrocínio teria lhe rendido cerca de 14 milhões de euros por ano. O contrato supostamente se encerrou no fim de junho, mas foi prorrogado até o fim de julho por causa de sua participação na Copa do Mundo com a seleção francesa.

Real Madrid estreia na nova temporada em 22 de agosto

Mbappé só recentemente havia recebido da Nike suas próprias chuteiras signature, cujo design deve simbolizar sua ligação com as ruas de sua cidade natal, Paris.

Seu clube, o Real Madrid, aliás, é equipado pela Adidas há muitos anos. O contrato de Mbappé com os merengues vai até 2029. Depois de uma temporada decepcionante sem grande título, Mbappé quer voltar a brigar por conquistas na próxima campanha. O Real reforçou seu elenco com algumas contratações de peso, como Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Ibrahima Konate. A primeira partida da liga será em 22 de agosto, contra o Espanyol Barcelona, e tudo indica que Mbappé já atuará com suas novas chuteiras.