Depois de 10 anos: Cristiano Ronaldo anuncia casamento com Georgina em cerimônia familiar

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, entrou em uma nova etapa de sua vida pessoal, após se casar com Georgina Rodríguez em uma cerimônia civil privada realizada na cidade portuguesa de Cascais, com a presença dos filhos do casal.

Ronaldo anunciou, nesta terça-feira, seu casamento com Georgina após cerca de uma década de relacionamento amoroso entre os dois, por meio de uma foto publicada em sua conta no Instagram na qual apareciam as alianças de casamento, limitando-se a comentá-la com a frase: "C❤️G".

O representante do capitão da seleção de Portugal confirmou a realização da cerimônia de casamento e esclareceu, em declarações destacadas pelo jornal britânico "Daily Mail", que Ronaldo e Georgina se tornaram oficialmente marido e mulher em uma festa "privada e íntima", cuja presença se restringiu a membros da família, sobretudo os filhos do casal.

Ronaldo não se juntou à concentração de seu time, o Al-Nassr, durante o período de preparação para a nova temporada, por causa dos preparativos do casamento.

Espera-se que o craque desfalque a estreia do time na abertura da Roshn Saudi League diante do Al-Fateh, assim como na partida contra o Al-Diriyah pela Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

Fim de anos de espera

O casamento veio cerca de um ano após o casal anunciar o noivado, e depois de longos anos em que o relacionamento dos dois despertou a curiosidade dos torcedores sobre quando dariam o passo do casamento.

Ronaldo havia revelado anteriormente que não tinha dado o passo do casamento por não sentir o que descreveu como o "momento certo", antes de finalmente pedir Georgina em casamento em agosto passado, oferecendo a ela um luxuoso anel de diamantes.

O astro português falou posteriormente sobre os detalhes do pedido de casamento, explicando que a coisa não havia sido planejada da forma tradicional, depois que suas duas filhas tiveram um papel em empurrá-lo a tomar a decisão naquela noite.

Ronaldo disse que uma de suas amigas lhe deu o anel para entregar a Georgina, e no momento em que se preparava para isso, suas duas filhas entraram e lhe disseram: "Você vai dar o anel para a mamãe e vai pedi-la em casamento".

Acrescentou que aquilo foi, para ele, o "momento certo", afirmando que sabia que se casaria com Georgina algum dia, mas que não planejava fazê-lo exatamente naquela noite.

De uma loja da "Gucci" a esposa de Ronaldo

A história de Ronaldo e Georgina remonta a 2016, quando ela trabalhava em uma loja da "Gucci" na capital espanhola, Madri, antes que o acaso os reunisse.

Georgina falou anteriormente sobre o primeiro encontro, apontando que sentiu "borboletas no estômago" quando Ronaldo entrou na loja acompanhado de seu filho mais velho e de seus amigos.

O relacionamento logo se transformou em uma história de amor, antes de o casal aparecer publicamente junto pela primeira vez na cerimônia de premiação do "The Best", promovida pela Federação Internacional de Futebol, no início de 2017.

Em março do mesmo ano, Ronaldo anunciou oficialmente o relacionamento por meio de sua conta no Instagram, após publicar uma foto ao lado de Georgina.

Uma família que cresceu em meio à fama e aos holofotes

Os anos seguintes testemunharam a formação da família que se tornou o centro da vida de Ronaldo e Georgina.

O casal teve a filha Alana Martina em novembro de 2017, enquanto Ronaldo e Georgina se tornaram pais de gêmeos, Eva e Mateo, por meio de uma barriga de aluguel no mesmo ano.

Em 2022, o casal viveu seus momentos mais difíceis, após a morte de seu filho durante o parto, enquanto a irmã gêmea, Bella Esmeralda, sobreviveu.

Ronaldo havia falado sobre essa experiência dolorosa, afirmando que a provação aumentou a força do relacionamento entre ele e Georgina, e que a família ajudou uns aos outros a superar aquele período difícil.

"Ela é a mulher da minha vida"

Ao longo dos últimos anos, Ronaldo não escondeu seu grande apego a Georgina, afirmando em mais de uma ocasião que ela é a companheira de sua vida e a mãe de seus filhos.

Antes do casamento, o astro português havia falado sobre o motivo do atraso desse passo, esclarecendo que estava esperando o que descreveu como o "clique", ou o sentimento interior que lhe dissesse que a hora havia chegado.