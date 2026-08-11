O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, entrou em uma nova fase de sua vida pessoal, após se casar com Georgina Rodríguez em uma cerimônia civil privada realizada na cidade portuguesa de Cascais, com a presença dos filhos do casal.

Ronaldo anunciou, nesta terça-feira, seu casamento com Georgina após cerca de uma década de relacionamento amoroso entre eles, por meio de uma foto publicada em sua conta no Instagram, na qual apareceram as alianças de casamento, limitando-se a comentar a imagem com a frase: "C❤️G"

O representante do capitão da seleção de Portugal confirmou a realização da cerimônia de casamento e esclareceu, em declarações destacadas pelo jornal britânico "Daily Mail", que Ronaldo e Georgina se tornaram oficialmente marido e mulher, em uma cerimônia "privada e íntima" cuja presença se restringiu aos membros da família, com destaque para os filhos do casal.

Ronaldo faltou à concentração de sua equipe, o Al-Nassr, durante o período de preparação para a nova temporada, devido aos preparativos do casamento.

Espera-se que o Don fique de fora da estreia do time na Roshn Saudi League Profissional contra o Al-Fateh, assim como do jogo contra o Al-Diriyah na Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

Fim de anos de espera

O casamento veio cerca de um ano depois de o casal anunciar o noivado, e após longos anos durante os quais o relacionamento entre eles despertou a curiosidade dos fãs sobre quando dariam o passo do casamento.

Ronaldo havia revelado anteriormente que não tinha dado o passo do casamento por não sentir o que descreveu como o "momento certo", antes de finalmente pedir Georgina em casamento em agosto passado, oferecendo a ela um luxuoso anel de diamante.

O craque português falou posteriormente sobre os detalhes do pedido de casamento, esclarecendo que a coisa não havia sido planejada da forma tradicional, depois de suas filhas terem desempenhado um papel em incentivá-lo a tomar a decisão naquela noite.

Ronaldo disse que uma de suas amigas lhe deu o anel para oferecer a Georgina, e no momento em que ele se preparava para isso, suas duas filhas entraram e disseram a ele: "Você vai dar o anel para a mamãe e vai pedi-la em casamento".

E acrescentou que aquilo foi, para ele, o "momento certo", afirmando que sabia que se casaria com Georgina um dia, mas que não planejava fazê-lo justamente naquela noite.

Da loja da Gucci à esposa de Ronaldo

A história de Ronaldo e Georgina remonta a 2016, quando ela trabalhava em uma das lojas da Gucci na capital espanhola, Madri, antes que o acaso os reunisse.

Georgina falou anteriormente sobre o primeiro encontro, indicando que sentiu "borboletas no estômago" quando Ronaldo entrou na loja acompanhado de seu filho mais velho e de amigos.

O relacionamento logo se transformou em uma história de amor, antes de o casal aparecer publicamente junto pela primeira vez na cerimônia de premiação "The Best", oferecida pela Federação Internacional de Futebol, no início de 2017.

E em março do mesmo ano, Ronaldo anunciou oficialmente o relacionamento por meio de sua conta no Instagram, após publicar uma foto ao lado de Georgina.

Uma família que cresceu em meio à fama e aos holofotes

Os anos seguintes testemunharam a formação da família que se tornou o centro da vida de Ronaldo e Georgina.

O casal teve sua filha Alana Martina em novembro de 2017, enquanto Ronaldo e Georgina se tornaram pais de gêmeos, Eva e Mateo, por meio de uma barriga de aluguel no mesmo ano.

Em 2022, o casal passou por seus momentos mais difíceis, depois de seu filho falecer durante o parto, enquanto sua irmã gêmea, Bella Esmeralda, sobreviveu.

Ronaldo havia falado sobre aquela experiência dolorosa, afirmando que a provação aumentou a força do relacionamento entre ele e Georgina, e que a família ajudou uns aos outros a superar aquele período difícil.

"Ela é a mulher da minha vida"

Ao longo dos últimos anos, Ronaldo não escondeu seu grande vínculo com Georgina, afirmando em mais de uma ocasião que ela é a companheira de sua vida e a mãe de seus filhos.

Antes do casamento, o craque português havia falado sobre o motivo do atraso do passo, esclarecendo que estava esperando o que descreveu como o "clique", ou o sentimento interior que lhe dissesse que o momento havia chegado.