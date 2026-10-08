Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, falou sobre a crise de seu filho com Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa.

A rede GE publicou as declarações da mãe do craque português, concedidas à revista TV 7 Dias.

Dolores admitiu que chorou um pouco e revelou que pediu ao filho que mantivesse a calma antes de tomar a decisão de deixar a concentração da seleção portuguesa em Copenhague, às vésperas do confronto contra a Dinamarca.

Dolores explicou: "Ele me disse: mãe, não se preocupe, vou dizer a verdade quando estivermos todos juntos. Então respondi: tudo bem, meu filho, resolva as coisas".

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E prosseguiu: "Disse a ele que mantivesse a calma, mas, de qualquer forma, a cabeça dele o levou a fazer isso. Vamos ver. Dei a ele todo o apoio, mas não adiantou".

Dolores criticou o que considera ser uma ingratidão por parte do povo português e descreveu o filho como "o herói de Portugal".

Ela destacou: "Mas tudo bem, ele deu muito a Portugal e, por isso, estará sempre presente lá. Ele sempre foi o herói de Portugal. Não dão a ele o valor que deveria ter. Eles não valorizam o Cristiano. É esse o povo português que temos".

A mãe de Ronaldo lamentou a maneira repentina com que o filho deixou a concentração da seleção, usando uma expressão parecida com o que se diz no Brasil sobre alguém que sai de um lugar "pela porta dos fundos", mas demonstrou acreditar na possibilidade de que as coisas se voltem a favor do filho.

E disse: "Sinto tristeza, e isso é algo natural. Foi um choque. Meu filho poderia ter saído pela porta da frente, mas saiu pela porta dos fundos, mas tudo bem, Deus cuidará disso".