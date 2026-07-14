Depois das fotos polêmicas... O que Chouaméni disse sobre Yamal antes do jogo da Copa do Mundo?

O francês Aurélien Tchouaméni, craque do Real Madrid, afirmou que se esforçou muito para garantir uma vaga na escalação dos Bleus contra a Espanha nesta terça-feira à noite, no estádio de Dallas, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Choamini será titular na seleção francesa, após ter ficado de fora das duas últimas partidas contra o Paraguai e o Marrocos, nas oitavas e nas quartas de final, devido a uma lesão.

Em declarações transmitidas pela rede “BeIN Sports” antes do confronto entre França e Espanha, Chouaméni disse: “Me esforcei muito e trabalhei bem para estar pronto para a partida contra a Espanha, e agora estou realmente pronto”.

Ele acrescentou: “Sabemos que é um grande jogo contra um adversário forte, mas estamos focados em nós mesmos para vencer e nos classificar para a final”.

Questionado sobre o jovem espanhol Lamine Yamal, o astro do Real Madrid respondeu: “Sabemos que ele é um dos melhores jogadores do mundo e demonstra isso sempre, mas temos grandes jogadores, e precisamos manter nosso bom nível defensivo e ofensivo, além de continuar com nosso estilo de jogo”.

Nos últimos dias, Yamal fez várias declarações nas quais reafirmou sua grande confiança na capacidade da seleção espanhola de superar a França e chegar à final, antes de reforçar essas mensagens com duas postagens no recurso “Stories” de sua conta oficial, poucas horas antes do apito inicial da partida.

As postagens do jogador do Barcelona foram uma clara referência ao último confronto entre as duas seleções, quando a Espanha venceu a França por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações de 2025, onde ele publicou uma foto de um de seus gols e, em seguida, sua comemoração após o gol.

Lamine Yamal foi um dos principais destaques daquele confronto, após marcar dois gols contra a França durante a partida disputada na cidade alemã de Stuttgart.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Espanha e França enfrentará, na final da Copa do Mundo no próximo domingo, o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina, marcada para a noite de amanhã, quarta-feira.