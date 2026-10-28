As últimas horas foram marcadas por uma grande expectativa em relação à situação do astro do Real Madrid, Fede Valverde, após ele sofrer com problemas físicos que levantaram dúvidas sobre sua capacidade de participar da próxima partida da equipe.

Nesse sentido, o jornalista espanhol Mario Peñalver afirmou nesta quarta-feira que os exames médicos aos quais Valverde foi submetido descartaram a possibilidade de uma lesão.

Ele acrescentou que o meio-campista uruguaio estará à disposição do técnico José Mourinho para participar do confronto contra o Racing Santander, marcado para o próximo domingo, no estádio El Sardinero, pela 11ª rodada da La Liga.

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Valverde sofreu com dores no músculo posterior da coxa, que o obrigaram a deixar o campo diante do Barcelona, mas os exames aos quais foi submetido, na cidade esportiva de Valdebebas, revelaram que ele não sofreu nenhuma lesão grave.

Contar com Valverde na posição de lateral-direito recentemente proporcionou ao técnico José Mourinho a melhor versão de sua equipe, já que essa opção permite a ele escalar Arda Güler no time titular, além de garantir solidez defensiva.

Mas a presença do internacional uruguaio nessa posição, em detrimento dos laterais de origem Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, também levantou dúvidas sobre a utilidade dessas duas contratações para o Real Madrid, e se não seria mais vantajoso que um deles atuasse como titular.



