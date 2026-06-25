Depois da repetição da jogada de Almirón... Por que Bellingham não foi expulso na partida contra Gana?

Jude Bellingham gerou polêmica durante a partida da seleção de sua país, a Inglaterra, contra Gana, que terminou em empate sem gols, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e, à primeira vista, pareceu ter tido sorte por ter escapado do cartão vermelho.

O meio-campista da seleção dos Três Leões foi o centro de uma acirrada discussão pouco antes do fim do primeiro tempo e foi acusado de usar linguagem obscena pelo furioso técnico de Gana, Carlos Queiroz.

Depois que a confusão se acalmou, Bellingham foi filmado em uma conversa profunda com Jordan Ayew, atacante de Gana, cobrindo a boca com a mão.

No início do torneio, Miguel Almirón, jogador do Paraguai, tornou-se o primeiro jogador a ser expulso na história da Copa do Mundo, em 20 de junho, por violar uma regra que proíbe os jogadores de cobrirem a boca ao se dirigirem ao adversário.

Essa medida, conhecida como “Lei de Vinícius”, visa impedir que quaisquer insultos ou possíveis declarações discriminatórias passem despercebidos pelas câmeras e pelos sistemas de vídeo-árbitro (VAR).

Dada a punição imposta a Almirón, muitos questionaram por que Bellingham não foi expulso, apesar de ter cometido o que parecia ser uma infração recorrente.

Por sua vez, o jornal inglês “Metro” informou que cobrir a boca, por si só, não é suficiente para receber um cartão vermelho, ressaltando que o contexto é extremamente importante.

E acrescentou: “O jogador só será expulso se estiver cobrindo a boca durante um confronto com outro jogador”.

Almirón foi vítima da nova regra após se envolver em uma discussão acalorada durante a vitória de sua seleção sobre a Turquia (1 a 0).

Em contrapartida, o confronto entre Bellingham e Ayew foi claramente mais amigável e, por isso, não despertou a ira dos árbitros.