O confronto entre Roma e Real Madrid na Liga dos Campeões teve uma série de situações de arbitragem polêmicas, em uma partida na qual o árbitro francês François Letexier não apresentou uma atuação impecável, segundo uma avaliação italiana que analisou os principais lances vistos no estádio Olímpico.

Letexier já havia sido alvo de críticas cerca de três meses antes, após a polêmica em torno de sua atuação no jogo entre as seleções do Egito e da Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando anulou um gol do Egito e deixou de marcar dois pênaltis, em decisões cuja correção foi questionada por especialistas em arbitragem.

E parece que a polêmica acompanha Letexier onde quer que ele vá, mas desta vez em menor grau, em meio a críticas italianas às decisões do árbitro francês na partida entre Roma e Real Madrid.

O jornal italiano "Corriere dello Sport" destacou erros nas decisões de impedimento, que levaram à anulação de dois gols válidos, ressaltando que "a responsabilidade por esses erros não recai apenas sobre o árbitro principal, mas é dividida com seus assistentes, enquanto a tecnologia resolveu alguns casos e colocou as coisas nos devidos lugares".

Letexier e seus assistentes erram em situações de impedimento, e a tecnologia intervém

Não foi uma partida excepcional para o árbitro francês Letexier, que precisa dividir a responsabilidade pelos erros com seus assistentes.

A reportagem explicou que o árbitro e seus assistentes não conseguiram lidar bem com as situações de impedimento. Mais do que isso, a compreensão deles sobre alguns desses lances foi muito fraca, o que levou à anulação de dois gols que deveriam ter sido validados.

O "Corriere dello Sport" acrescentou que anular dois gols válidos não é algo trivial nesse nível de competição, mesmo reconhecendo que a tecnologia é capaz, em casos como esses, de superar os limites das capacidades humanas e chegar a decisões precisas.

Em contrapartida, a reportagem apontou que o árbitro francês adotou um critério rigoroso na marcação das faltas desde o início da partida e manteve a mesma postura até nas situações decisivas dentro da área.

Segundo os números apresentados na avaliação, Letexier marcou 23 faltas durante o jogo e aplicou quatro cartões amarelos, com a observação de que deixou de dar um cartão amarelo adicional que Marc Cucurella merecia, depois de ter segurado e travado Soulé.

O jornal italiano deu ao árbitro francês uma nota de 6 em 10.

Bellingham merecia um pênalti diante da Roma?

O Real Madrid protestou pedindo a marcação de um pênalti a favor de Jude Bellingham, em um lance que antecedeu o gol de Malen, anulado inicialmente por impedimento.

A avaliação explicou que houve, de fato, um contato de Mancini com o pé esquerdo de Bellingham, mas foi um contato leve, insuficiente para a marcação de um pênalti.

Com base nisso, a reportagem considerou que a decisão de não marcar o pênalti a favor do jogador do Real Madrid foi correta, apesar dos protestos do time merengue pelo lance.

Os gols de Roma e Real Madrid

A avaliação abordou uma série de situações relacionadas à validade dos gols, afirmando que os gols validados estavam corretos, com exceção do gol de Mbappé, que foi anulado por impedimento.

O gol de Malen anulado inicialmente

Soulé passou a bola para Malen em um momento em que o atacante holandês parecia estar em posição de impedimento, levando o segundo assistente, Rahmouni, a erguer a bandeira sinalizando a infração.

Mas a tecnologia de impedimento semiautomático (SAOT) corrigiu a decisão, após mostrar que Federico Valverde mantinha todos os jogadores em posição legal e, portanto, o gol de Malen era válido e não merecia ser anulado.

O gol de Espí é válido, apesar das dúvidas

A avaliação também confirmou a validade do gol de Carlos Espí, explicando que ele veio após uma cabeçada de Endrick defendida pelo goleiro Gollini, antes de a bola chegar a Espí, que a completou para as redes.

A reportagem apontou que Wesley foi o jogador mais decisivo para manter Espí em posição legal, por ter se atrasado em avançar para aplicar a linha de impedimento, e que Molina também contribuiu para deixar o atacante do Real Madrid em posição não impedida.

O gol anulado de Mbappé foi impedimento

Por outro lado, a avaliação indicou que a decisão de anular o gol de Kylian Mbappé foi correta, depois que as imagens mostraram que ele estava adiantado por uma diferença mínima em relação ao calcanhar esquerdo de De Roon no momento do passe, o que o deixou em posição de impedimento.

Avaliação do árbitro de vídeo

O holandês Higler assumiu a função de árbitro de vídeo (VAR) e recebeu nota 6,5 de 10, com a observação de que teve muito trabalho durante a partida, mas a tecnologia facilitou sua tarefa na revisão dos lances e na tomada das decisões adequadas.