Depois da goleada de 6 a 0 sofrida pelo Catar... Quais foram as piores derrotas dos países árabes na história da Copa do Mundo?

A seleção do Catar passou a integrar a lista de seleções árabes que sofreram derrotas pesadas ao longo da história da Copa do Mundo, após perder por 6 a 0 para o anfitrião Canadá.

A seleção do Catar entrou em colapso após a expulsão de dois de seus jogadores, sofrendo uma derrota esmagadora que reduziu suas esperanças de se classificar pelo Grupo B para as oitavas de final, apesar de ter conquistado o primeiro ponto de sua história com o empate em 1 a 1 contra a Suíça na rodada de estreia.

Apesar disso, a derrota do Catar para o Canadá não é a mais pesada no cenário árabe, ocupando o segundo lugar nessa lista negativa.

A seleção saudita lidera a lista após sofrer uma derrota histórica por 0 a 8 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2002.

A seleção saudita também ocupa o terceiro lugar por ter perdido por 0 a 5 para a Rússia em 2018, sabendo-se que a seleção europeia era o país anfitrião daquela edição.

Há quatro derrotas árabes na história da Copa do Mundo por diferença de quatro gols; a mais recente foi a derrota da seleção da Tunísia para a Suécia por 1 a 5 na edição atual, assim como a derrota dos Emirados Árabes Unidos para a Alemanha pelo mesmo placar na Copa do Mundo de 1990.

Além disso, a seleção saudita perdeu por 0 a 4 para a Ucrânia em 2006 e para a França em 1998.

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O complexo asiático

Nesse mesmo contexto, o complexo das seleções asiáticas contra os anfitriões da Copa do Mundo persiste: ao longo da história, nenhum representante do continente conseguiu somar pontos ou sequer marcar um gol.

De acordo com as estatísticas do “Stats Foot”, as seleções asiáticas disputaram quatro partidas contra os anfitriões do torneio, perderam todas elas, sofreram 16 gols e não conseguiram marcar nenhum.

Por sua vez, Julen Lopetegui, técnico do Catar, tornou-se o primeiro técnico espanhol na história da Copa do Mundo a sofrer uma derrota por 6 gols de diferença, segundo a rede “Opta”.