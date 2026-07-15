Depois da Espanha e da França... A profecia do “Viajante do Tempo” choca a Inglaterra e revela o campeão da Copa do Mundo

Uma única postagem, escrita há cinco anos, voltou para virar a Copa do Mundo de cabeça para baixo e semear o pânico entre milhões de torcedores ao redor do mundo.
Nas últimas horas, uma postagem antiga no site “X”, que data de 2021, tornou-se o assunto do momento depois que sua primeira parte se concretizou com uma precisão assustadora, a ponto de alguns descreverem o fenômeno como sobrenatural.
De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a primeira profecia do misterioso dono da conta — que afirma ser um viajante do tempo — se confirmou depois que a seleção espanhola se tornou a primeira a se classificar para a final da Copa do Mundo de 2026, após sua merecida vitória sobre a França por 2 a 0, em uma partida em que a mídia espanhola, como a RTVE, destacou a clara superioridade tática da equipe de Luis de la Fuente.
Essa previsão que se concretizou voltou a chamar fortemente a atenção para o restante da publicação, que traz uma previsão ainda mais sombria para a torcida inglesa.
Profecia que destrói o sonho da Inglaterra
A publicação enigmática indicou que a segunda semifinal, a ser disputada esta noite, terminará com uma derrota humilhante da seleção inglesa para a Argentina, em uma partida que chocará o mundo, deixando os jogadores do técnico Thomas Tuchel às portas da glória.
E se esse cenário se concretizar, a tão esperada final dos sonhos será disputada em Nova Jersey e será uma reprise de um clássico intercontinental.
O jornal britânico “The Sun” destacou a postagem original, escrita literalmente em 12 de julho de 2021, que dizia: “A Argentina venceu a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 por 3 a 2”.