"Todos nós concordamos sobre onde Flo Wirtz deve jogar, onde ele se sente mais confortável. No Leverkusen ele mostrou isso, no Liverpool também, e lá ele está cada vez melhor. E agora também na seleção", disse o ex-capitão do Bayern de Munique no Doppelpass, da Sport1.

Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, Wirtz atuou na posição de camisa 10 na equipe do técnico da seleção Jürgen Klopp e deu impulsos decisivos ao ataque alemão. Com um gol e uma assistência, coroou sua forte atuação e foi eleito o melhor jogador da partida. Ele pode "decidir jogos, isso ele também mostrou na Bundesliga. Mas, quando você coloca jogadores em uma posição em que eles não se sentem confortáveis, não funciona", explicou Effenberg.

Effenberg levanta questão sobre Wirtz: o que acontece com a volta de Musiala?

Sob o comando de Julian Nagelsmann, Wirtz havia sido escalado na Copa do Mundo da América do Norte, entre outras funções, como ponta esquerda, para que Jamal Musiala pudesse atuar no meio-campo ofensivo. Contra a Sérvia, porém, a estrela do Bayern teve de ficar de fora por lesão. Para Effenberg, exatamente daí pode surgir uma questão interessante para o futuro: "O que acontece com ele quando voltar? Essa é uma discussão muito mais empolgante do que a sobre Kimmich." O debate sobre a posição de Kimmich já ocupa a seleção alemã há anos. Enquanto a estrela do Bayern foi utilizada por Nagelsmann principalmente como lateral-direito, Klopp o recolocou no meio-campo central.

O especialista da Sport1 e ex-treinador da Bundesliga Peter Neururer também destacou o papel central da posição e elogiou Wirtz: "Finalmente Florian Wirtz pode jogar na posição em que é forte, em que cresceu, em que em alguns momentos apresentou nível de classe mundial. Na ponta esquerda, ele fica isolado e dependente de outras pessoas."

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Timothy Chandler, jogador do Eintracht, avalia a situação de maneira semelhante. "Ele é um jogador que faz a diferença em qualquer equipe em que joga. É um espírito livre. Ele tem de jogar na posição 10, onde pode se movimentar livremente. É ali que ele simplesmente deve estar", disse Chandler.

No clube, no Liverpool, Wirtz também ocupa na maioria das vezes a posição de camisa 10, mas, desde sua transferência de 125 milhões de euros no ano passado, até agora só conseguiu corresponder às altas expectativas de forma limitada. Em 55 jogos oficiais pelos Reds, o jogador de 23 anos soma sete gols e 11 assistências - para muitos especialistas e torcedores, simplesmente muito pouco. Também na temporada atual, Wirtz ainda espera pelo seu primeiro gol pelo Liverpool.