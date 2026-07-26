O Paris Saint-Germain retirou-se oficialmente da corrida pela contratação do extremo marfinense Yan Diomandé, jogador do Leipzig da Alemanha, deixando o Real Madrid isolado nas negociações, apesar de este último negar categoricamente ter alcançado qualquer acordo definitivo, ou mesmo preliminar, com o clube alemão até ao momento.

Florian Plettenberg, jornalista da rede «Sky Sport Alemanha», confirmou que o Paris Saint-Germain considerou exageradas as exigências financeiras do Leipzig.

Num comunicado oficial do clube francês pode ler-se: «O Paris Saint-Germain retirou o seu interesse e as suas propostas para a contratação de Yan Diomandé, uma vez que o salário exigido não se ajusta ao orçamento e aos princípios do clube, pelo que a direção não pretende abandonar o atual sistema financeiro e manter o equilíbrio da equipa».

Sem acordo entre o Madrid e o Leipzig

Plettenberg negou categoricamente as notícias da imprensa que davam conta de que o Real Madrid teria chegado a um acordo com o Leipzig, garantindo que todas as partes envolvidas lhe confirmaram não existir qualquer acordo, seja oficial ou preliminar, até este momento.

O jornalista alemão esclareceu que as negociações entre as duas partes serão retomadas amanhã, segunda-feira, referindo que algumas fontes da imprensa procuram publicar as notícias primeiro, mesmo que as negociações não estejam concluídas, numa corrida frenética pela exclusividade jornalística.

Madrid é o favorito apesar da falta de desfecho

Apesar de não existir um acordo oficial, Plettenberg garantiu que a transferência de Diomandé para o Real Madrid continua a ser altamente provável, sobretudo após a saída do Paris Saint-Germain e a permanência do clube merengue como único concorrente na corrida, referindo que o Real detém a melhor hipótese de fechar o negócio desde o passado sábado.