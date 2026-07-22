A Federação Argentina de Futebol prepara-se para lançar uma ampla campanha jurídica contra a campanha de desinformação que teve como alvo a seleção argentina e os seus jogadores durante o Campeonato do Mundo de 2026.

A seleção da Argentina chegou à final do Mundial de 2026, mas perdeu diante da Espanha (1-0), num jogo que se prolongou até ao prolongamento.

Ao longo de todo o torneio, a Argentina viu-se no centro de várias polémicas. As rixas dentro de campo, as divergências arbitrais, as acusações relacionadas com o comportamento dos jogadores e as críticas dirigidas ao seu estilo de jogo, considerado violento na partida final, além de uma torrente de publicações que se espalharam como um rastilho de pólvora, contribuíram para criar um clima extremamente tenso.

Além disso, as teorias da conspiração em torno da FIFA estiveram fortemente presentes. Enquanto alguns observadores acusaram o organismo internacional que rege o futebol de favorecer a Argentina em alguns jogos, outros denunciaram o tratamento duro que a seleção recebeu durante as fases decisivas.

As redes sociais transformaram-se num verdadeiro campo de batalha digital, onde se propagaram rumores, imagens falsificadas, vídeos retirados do seu contexto e acusações sem qualquer fundamento, o que alimentou uma campanha que, segundo pessoas próximas da seleção argentina, saiu de controlo.

De acordo com o jornal argentino "La Nación", a Federação Argentina de Futebol prepara-se para uma resposta jurídica de grande alcance.

Os primeiros relatos apontam para uma ação de difamação abrangente que visa a alegada campanha de desinformação lançada contra os jogadores e a seleção argentina durante o Campeonato do Mundo de 2026.

As eventuais ações judiciais incluem a divulgação de acusações falsas, a utilização de imagens editadas ou não comprovadas e a publicação de conteúdos sem qualquer prova.

Os responsáveis da Federação Argentina de Futebol acreditam que as regras foram violadas durante o torneio e procuram agora reparação nos tribunais.

Recorde-se que uma equipa de advogados trabalha atualmente na preparação de um dossiê sólido para sustentar as futuras ações judiciais.

O jornal indicou que a Federação Argentina pretende travar esta batalha sem distinção com base na notoriedade, podendo visar os principais órgãos de comunicação social, bem como as contas influentes em plataformas de redes sociais como o Instagram, o TikTok e outras.

O mais surpreendente é que poderão ser visados utilizadores com muito menos seguidores, caso tenham participado na divulgação de conteúdos considerados difamatórios.

Os advogados designados pela Federação estão atualmente a reunir capturas de ecrã, publicações, vídeos e toda a documentação que possa ser utilizada como prova em tribunal.

Esperam-se novos desenvolvimentos nos próximos dias, uma vez que o organismo dirigente argentino parece determinado a defender a sua imagem e a imagem dos jogadores da sua seleção nacional, após um Mundial que deixou uma grande frustração desportiva e profundas cicatrizes mediáticas.