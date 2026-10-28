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Harry Kane Honoured With Piccadilly Lights Display After Ballon d'Or WinGetty Images News
Traduzido por

Depois da crise do City: Harry Kane vai lavar a vergonha do futebol inglês com a Bola de Ouro?

H. Kane
Bayern de Munique
Manchester City
Premier League
England

Da lama do City ao ouro de Kane

O famoso especialista em relações públicas e marketing Mark Borkowski afirmou que o astro Harry Kane pode ser o único salvador da reputação do futebol inglês, depois que o Manchester City arrastou o esporte para a lama.

As declarações do especialista vieram após a cerimônia da Bola de Ouro, na qual Kane foi premiado, quando se levantou para receber calorosos aplausos enquanto agradecia à esposa, à família e a uma longa lista de treinadores com quem trabalhou, citando cada um pelo nome.

O sucesso de Kane chega em um momento extremamente delicado para o futebol inglês, cuja reputação ficou manchada após a condenação do Manchester City em todas as acusações relacionadas a graves infrações das regras financeiras da Premier League ao longo de nove temporadas consecutivas.

Borkowski entende que Kane tem os predicados para desempenhar o papel de estadista na recuperação da imagem manchada, afirmando ao jornal britânico "The Sun": "Vamos encarar os fatos, o futebol britânico está numa situação muito ruim atualmente em termos de reputação, e independentemente do que a Premier League fizer em relação ao Manchester City, Harry Kane pode ser o salvador da reputação do futebol neste país".

E acrescentou: "Acho que ele já se sente como um estadista, e sente que há um papel maior a desempenhar do que todos aqueles papéis estereotipados em que os jogadores de futebol caem. Em sua carreira, talvez lhe restem mais dois ou três títulos; seu objetivo será trazer a Copa do Mundo para a Inglaterra, o que lhe renderá muito dinheiro e criará um legado duradouro".

O especialista explicou que a Inglaterra ainda fala sobre os campeões de 1966 e Sir Geoff Hurst, que desempenhou o papel de embaixador do futebol inglês desde a conquista da Taça Jules Rimet, afirmando: "Harry Kane pode desempenhar o papel de embaixador da Inglaterra por causa de seus valores e de sua personalidade, e pode deixar um legado maior do que o próprio David Beckham".


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