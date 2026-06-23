Depois da conquista de Ronaldo... Qual é a posição de Messi na lista dos maiores artilheiros da Copa do Mundo?

O astro português Cristiano Ronaldo continuou a escrever novos capítulos na história do futebol mundial, depois de marcar dois gols contra o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026, subindo para o segundo lugar na lista dos jogadores mais velhos a marcar gols na história do torneio, Então, em que posição está seu rival, Lionel Messi, capitão da Argentina, nessa lista?
O astro português marcou seu gol aos 41 anos e 138 dias, tornando-se o segundo maior artilheiro da história das finais da Copa do Mundo, ultrapassando vários nomes lendários que deixaram sua marca na competição ao longo das décadas.
Nessa lista, apenas a lenda camaronense Roger Milla supera Ronaldo: ele marcou pela seleção da Camaraun contra a Rússia na Copa do Mundo de 1994 aos 42 anos e 39 dias, o que continua sendo o recorde histórico até hoje.
Ronaldo reforçou sua presença na lista de jogadores veteranos que conseguiram marcar gols no maior palco do futebol mundial, que inclui nomes de destaque como o português Pepe, o argentino Lionel Messi, o sueco Gunnar Gren e o mexicano Cuauhtémoc Blanco.
Messi ocupa o quarto lugar na lista, após marcar dois gols ontem, terça-feira, contra a Áustria, aos 38 anos e 363 dias; no entanto, o “Pequeno” não conseguirá quebrar o recorde de Pepe, terceiro na lista, durante a edição atual do torneio.
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De acordo com estatísticas divulgadas pela conta “Mister Sheep”, especializada em números e estatísticas, a lista dos maiores artilheiros mais velhos da história da Copa do Mundo ficou da seguinte forma:
Roger Milla (Camarões) – 42 anos e 39 dias (contra a Rússia em 1994).
Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos e 138 dias (contra o Uzbequistão em 2026).
Pepe (Portugal) – 39 anos e 283 dias (contra a Suíça em 2022).
Lionel Messi (Argentina) – 38 anos e 363 dias (contra a Áustria em 2026).
Gunnar Green (Suécia) – 37 anos e 236 dias (contra a Alemanha em 1958).
Cuauhtémoc Blanco (México) – 37 anos e 151 dias (contra a França em 2010).
Filipe Baloyé (Panamá) – 37 anos e 120 dias (contra a Inglaterra em 2018).
Marco Arnautović (Áustria) – 37 anos e 58 dias (contra a Jordânia em 2026).
Obdulio Varela (Uruguai) – 36 anos e 279 dias (contra a Inglaterra em 1954).
Martín Palermo (Argentina) – 36 anos e 227 dias (contra a Grécia em 2010).