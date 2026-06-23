Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

Traduzido por

Depois da conquista de Ronaldo... Qual é a posição de Messi na lista dos maiores artilheiros da Copa do Mundo?

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Uzbequistão
EUA
Argentina

A rivalidade continua entre a dupla lendária na Copa do Mundo

O astro português Cristiano Ronaldo continuou a escrever novos capítulos na história do futebol mundial, depois de marcar dois gols contra o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026, subindo para o segundo lugar na lista dos jogadores mais velhos a marcar gols na história do torneio, Então, em que posição está seu rival, Lionel Messi, capitão da Argentina, nessa lista?

O astro português marcou seu gol aos 41 anos e 138 dias, tornando-se o segundo maior artilheiro da história das finais da Copa do Mundo, ultrapassando vários nomes lendários que deixaram sua marca na competição ao longo das décadas.

Nessa lista, apenas a lenda camaronense Roger Milla supera Ronaldo: ele marcou pela seleção da Camaraun contra a Rússia na Copa do Mundo de 1994 aos 42 anos e 39 dias, o que continua sendo o recorde histórico até hoje.

Ronaldo reforçou sua presença na lista de jogadores veteranos que conseguiram marcar gols no maior palco do futebol mundial, que inclui nomes de destaque como o português Pepe, o argentino Lionel Messi, o sueco Gunnar Gren e o mexicano Cuauhtémoc Blanco.

Messi ocupa o quarto lugar na lista, após marcar dois gols ontem, terça-feira, contra a Áustria, aos 38 anos e 363 dias; no entanto, o “Pequeno” não conseguirá quebrar o recorde de Pepe, terceiro na lista, durante a edição atual do torneio.

Copa do Mundo
Colômbia crest
Colômbia
COL
Portugal crest
Portugal
POR
Copa do Mundo
RD Congo crest
RD Congo
COD
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB

Leia também:

Em vídeo: Graças ao gol de Ronaldo... a Copa do Mundo de 2026 registra um feito histórico

Em vídeo: Quebrando a parceria com Messi... Ronaldo é o primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo


Estrela africana o supera... Ronaldo continua a escrever história com um número lendário

De acordo com estatísticas divulgadas pela conta “Mister Sheep”, especializada em números e estatísticas, a lista dos maiores artilheiros mais velhos da história da Copa do Mundo ficou da seguinte forma:

Roger Milla (Camarões) – 42 anos e 39 dias (contra a Rússia em 1994).

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos e 138 dias (contra o Uzbequistão em 2026).

Pepe (Portugal) – 39 anos e 283 dias (contra a Suíça em 2022).

Lionel Messi (Argentina) – 38 anos e 363 dias (contra a Áustria em 2026).

Gunnar Green (Suécia) – 37 anos e 236 dias (contra a Alemanha em 1958).

Cuauhtémoc Blanco (México) – 37 anos e 151 dias (contra a França em 2010).

Filipe Baloyé (Panamá) – 37 anos e 120 dias (contra a Inglaterra em 2018).

Marco Arnautović (Áustria) – 37 anos e 58 dias (contra a Jordânia em 2026).

Obdulio Varela (Uruguai) – 36 anos e 279 dias (contra a Inglaterra em 1954).

Martín Palermo (Argentina) – 36 anos e 227 dias (contra a Grécia em 2010).

Publicidade