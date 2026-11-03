Da sala de cirurgia ao coração do meio-campo: assim pode ser resumido o retorno de Scott McTominay às fileiras da seleção da Escócia antes da Data Fifa de novembro.

Apenas dois meses depois de passar por uma delicada cirurgia cardíaca que o afastou dos gramados e levantou preocupações sobre seu futuro, o meio-campista volta a liderar a lista da seleção da Escócia em um momento decisivo e crucial na Liga das Nações da Uefa.

A Federação Escocesa de Futebol anunciou, nesta terça-feira, a lista da seleção para as partidas da Liga das Nações deste mês, que contou com um aguardado retorno de três jogadores liderado por Scott McTominay.

A seleção da Escócia se prepara para dois confrontos decisivos contra Macedônia do Norte e Suíça, com a comissão técnica convocando o meio-campista Scott McTominay (29 anos), além do zagueiro Kieran Tierney e do atacante Che Adams.

McTominay havia passado por uma cirurgia cardíaca simples durante o mês de setembro passado, o que causou sua ausência na última Data Fifa, antes de anunciar sua recuperação total e seu retorno à competição.

O retorno não se restringiu apenas a McTominay, já que tanto Tierney quanto Adams voltam de lesão, além da convocação do zagueiro James Penrice, emprestado ao Rangers pelo clube grego AEK Atenas, e que poderá disputar sua primeira partida internacional com a seleção principal.

Por outro lado, o zagueiro Scott McKenna está fora por causa de uma lesão nas costas, enquanto Lennon Miller, Josh Doig, Kolby Donovan e James Wilson foram excluídos da escalação.

A seleção da Escócia ocupa a terceira posição do Grupo 2, com 4 pontos em 4 partidas, três pontos atrás da Eslovênia e oito pontos atrás da líder Suíça.

A seleção da Escócia deve receber a Macedônia do Norte no dia 13 de novembro, antes de viajar três dias depois para um difícil confronto diante da Suíça.