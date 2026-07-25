Num dos maiores choques do mercado de transferências de verão, o Real Madrid lançou uma verdadeira bomba ao apresentar uma proposta oficial no valor de 100 milhões de euros pela contratação da jovem estrela Yan Diomande, extremo do Leipzig com apenas 19 anos. O jogador costa-marfinense, que passou apenas uma temporada na Bundesliga, tornou-se alvo de metade dos clubes europeus e converteu-se num dos nomes mais quentes do mercado.

Diomande estava prestes a transferir-se para o Paris Saint-Germain, mas a proposta do clube merengue alterou o equilíbrio de forças, sobretudo com a dificuldade do negócio de Michael Olise com o Bayern de Munique. Afinal, quem é este jogador que leva os grandes clubes a abrir os seus cofres desta forma?

Um extremo multifacetado desejado por todos

Durante o último Mundial, as negociações entre Diomande e o Paris Saint-Germain estavam muito avançadas. Os parisienses anteciparam-se ao Liverpool, que o via como possível substituto de Mohamed Salah, enquanto vários clubes da Premier League se informaram sobre a possibilidade de o contratar, com destaque para o Arsenal e o Liverpool.

O Real Madrid recorreu a Diomande como uma forte alternativa depois do impasse no negócio de Olise, mas ele não é de forma alguma um substituto qualquer. Trata-se de um jogador que faz uma diferença real em campo e que possui características raras no futebol moderno, de acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Um jogador de um tipo que já não existe

Yan Diomande destaca-se pela sua enorme capacidade de drible e de penetração pelos lados direito e esquerdo com eficácia semelhante, o que faz dele um extremo clássico moderno. Supera os defesas com uma velocidade impressionante, força física e um talento técnico elevado.

Atinge o seu melhor nível quando encontra espaços, mas também se destaca pela sua capacidade de criar oportunidades mesmo em situações apertadas e de bola parada. Esta versatilidade torna-o um alvo ideal para os clubes que procuram um extremo que combine a habilidade individual com a eficácia coletiva.

Uma história de ascensão impressionante

Diomande juntou-se ao Leipzig no verão passado por apenas 20 milhões de euros (o valor da cláusula de rescisão), vindo do Leganés, de Espanha. Antes disso, jogou um curto período numa academia americana e disputou pelo Leganés cerca de 10 jogos apenas, mas quase salvou a equipa da despromoção graças ao seu brilhantismo.

Na sua primeira temporada pelo Leipzig na Bundesliga, apresentou uma exibição excecional: marcou 12 golos e deu 8 assistências em 33 jogos. Estes números, vindos de um jogador de 19 anos, tornaram-no alvo da admiração de todos os especialistas e dos grandes clubes.

Apesar de o Leipzig ter recusado a proposta inicial de 100 milhões de euros, o clube alemão sabe bem que o jogador costa-marfinense é candidato a sair neste verão. Espera-se que o valor do negócio chegue aos cerca de 130 milhões de euros, apesar de o seu contrato se prolongar até 2030.