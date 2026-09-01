O turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, provocou uma nova briga generalizada na partida do clássico contra o rival tradicional Al-Hilal, depois de já ter feito o mesmo contra o outro rival, o Al-Nassr.

O Al-Hilal recebeu o Al-Ahli, nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em uma partida adiada da terceira rodada da Liga Roshn Saudita.

Aos três minutos dos acréscimos do primeiro tempo, estourou uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes, e o primeiro responsável por ela foi Demiral.

A confusão começou quando Mohamed Mahzari, lateral do Al-Hilal, entrou de forma dura sobre o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, antes de cair ao chão alegando ter sido agredido, resultando em cartão amarelo para Toney.

Demiral foi até Mahzari e o puxou pela camisa enquanto ele caía ao gramado, o que irritou os jogadores do Al-Hilal, que foram até o zagueiro turco para o confronto, antes de os jogadores do Al-Ahli também intervirem.

Após a discussão, o árbitro da partida decidiu aplicar um cartão amarelo a Merih Demiral, o que provocou o protesto dos membros da comissão técnica do Al-Ahli, levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho para um deles.

O estranho é que Demiral recebeu um segundo cartão amarelo antes do fim do primeiro tempo, por causa de uma entrada dura sobre o holandês Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal, forçando o Al-Ahli a disputar todo o segundo tempo com apenas 10 jogadores.

Vale lembrar que Demiral foi o protagonista da confusão que envolveu o Al-Ahli e o Al-Nassr, durante a partida entre eles no segundo turno da temporada passada da Liga Roshn, o que resultou em sua suspensão por uma partida e em uma multa de 165 mil riais.