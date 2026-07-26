O Paris Saint-Germain retirou-se da corrida pela contratação do marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, perante a crescente confiança do Real Madrid em garantir o talentoso jogador de 19 anos.
Diomande está às portas de se transferir para o Real Madrid, depois de o clube espanhol ter finalizado todos os detalhes do negócio, e alguns relatos da imprensa indicaram que será anunciado oficialmente amanhã, segunda-feira.
Nos últimos dias, Diomande estava mais próximo do Saint-Germain, que o colocava no topo dos alvos para reforçar o seu ataque na nova temporada, antes de o Real Madrid intervir e resolver o negócio a seu favor.
O Paris Saint-Germain emitiu um comunicado oficial, publicado pela rede "Sky Sports", no qual afirmou: "O Paris Saint-Germain retirou esta noite oficialmente o seu interesse e as propostas apresentadas para contratar Yan Diomande".
O comunicado acrescentou: "Os valores de transferência exigidos e os salários eram totalmente desproporcionados e distorcidos, e o Paris Saint-Germain não irá contrariar os seus princípios de gestão financeira responsável e de equilíbrio da equipa".
De acordo com a rede "Foot Mercato", o clube francês indicou que não se deixará arrastar por preços exagerados e pelas manobras de alguns intermediários, garantindo que continuará a sua estratégia no mercado de transferências com calma e confiança.
Vários relatos da imprensa revelaram nas últimas horas que o Real Madrid chegou a acordo com Diomande quanto às condições pessoais e fechou o negócio com o Leipzig por um valor entre 115 e 120 milhões de euros.