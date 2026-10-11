O Brest conquistou uma vitória ampla sobre o Angers por 5 a 1 na noite de sábado, e Ludovic Ajorque foi um dos principais responsáveis por esse triunfo.

O atacante de área, de 32 anos, abriu o placar na partida e também foi uma fonte de problemas para a defesa do Angers, graças ao seu porte físico, além de sua participação nos ataques promovidos pelo Brest.

Essa atuação convenceu seu treinador, Julien Lachuer, a destacar o potencial de seu atacante e a abordar a possibilidade de uma convocação para a seleção francesa por Zinedine Zidane.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Julien Lachuer, feitas à rede Ligue +1, na qual disse: "Ouvi que o técnico da seleção quer um jogador com forte presença dentro da área. Se ele estiver assistindo à partida pela televisão, vou defender a ideia de convocar Ajorque para a seleção francesa. E, de qualquer forma, ele merece isso".

Para Lachuer, Ajorque deve aspirar a patamares mais altos, a exemplo de Esteban Lepaul, que foi convocado recentemente à seleção francesa e se apresentou bem sob o comando de Zidane.

O treinador acredita que o desempenho na primeira divisão francesa pode abrir as portas da seleção, e incentiva seus jogadores a buscarem essa ambição, sem exercer pressão sobre o técnico da seleção.

Lachuer explicou: "Precisamos ter ambições. Não devemos nos contentar em disputar as partidas com o Brest na primeira divisão francesa, mas devemos aspirar a jogar nos mais altos níveis".

O treinador acrescentou isso enfatizando, ao mesmo tempo, o nível de comprometimento de Ajorque e seu trabalho diário.

O atacante de área já marcou 69 gols em 204 partidas disputadas na primeira divisão francesa, um registro que reforça os argumentos nos quais seu treinador se baseia para reivindicar uma oportunidade para ele na seleção francesa.