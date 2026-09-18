A balança virou no julgamento do século, relativo à morte do ídolo do futebol Diego Armando Maradona, após um depoimento médico chocante que demoliu a versão da acusação sobre uma longa agonia do craque argentino, e afirmou que seu coração estava "completamente normal" e que sua morte foi resultado de um evento repentino e imprevisível.

Em um desdobramento dramático do julgamento que ocupa a opinião pública mundial, sete integrantes da equipe médica de Maradona enfrentam a acusação de homicídio com dolo eventual, acusação que se baseia no fato de que estavam cientes de que suas ações ou negligência poderiam levar à morte do "camisa 10", e que poderiam prever o desfecho fatal.

Mas o cardiologista Ricardo Iglesias, que prestou depoimento perante o tribunal de San Isidro, provocou uma surpresa de peso ao afirmar em seu depoimento, reproduzido pela "France 24": "Maradona sofreu um evento agudo devido à arritmia cardíaca, e por isso morreu. Os eventos agudos repentinos são imprevisíveis e não havia qualquer indício que pudesse antecipar um desfecho desse tipo".

O depoimento de Iglesias contradiz diretamente o relatório dos peritos da acusação, que afirmaram em sessões anteriores que Maradona viveu um longo sofrimento e uma agonia que se estendeu por horas em decorrência de uma insuficiência cardíaca que não recebeu tratamento.

O médico encerrou a polêmica ao dizer: "O coração está completamente normal, não encontro nenhuma evidência que sustente a existência de um estado de agonia prolongada", negando a versão de que Maradona teria agonizado por 12 horas antes de sua morte.

Iglesias revelou que o ídolo do futebol não sofria de nenhuma doença cardíaca ativa em 2020, esclarecendo que, após interromper o uso das drogas que lhe causaram uma crise cardíaca em 2000, seu coração conseguiu alcançar uma "recuperação completa".

Em relação aos controversos cuidados domiciliares em uma casa na região de Tigre, ao norte de Buenos Aires, onde Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória associada a um edema pulmonar agudo após uma cirurgia na cabeça.

Iglesias atribuiu a responsabilidade à "empresa de medicina pré-paga", e considerou que as atitudes da equipe responsável pelo tratamento foram lógicas, especialmente porque Maradona não tinha nenhum tratamento cardíaco prescrito ao receber alta do hospital.

Esse não foi o único depoimento a favor da defesa, já que o clínico José Antonio Maya, convocado pela defesa do principal acusado, o neurocirurgião Leopoldo Luque, prestou um depoimento semelhante.

Ele disse: "Maradona passou por várias cirurgias, e foram feitas avaliações cardíacas antes de cada operação que determinaram que seu risco de anestesia era ASA 2 (médio). Não era um paciente exposto a risco cardíaco".

O prolongado julgamento, que começou em abril na cidade de San Isidro, entra em sua fase final e decisiva. Os sete acusados — entre eles médicos, enfermeiros e um psiquiatra — enfrentam uma pena de até 25 anos de prisão, enquanto todos mantêm sua inocência.

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Está previsto que comecem, no próximo dia 8 de outubro, as sustentações orais das 13 partes envolvidas no caso, divididas em seis órgãos de acusação e sete de defesa, restando ainda um pequeno número de testemunhas antes de baixar as cortinas sobre um dos casos esportivos mais impactantes da história.