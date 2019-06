"Depende dele", diz De Jong sobre possível reencontro com De Ligt no Barcelona

Meio-campista holandês já foi confirmado como novo jogador do Barça, enquanto De Ligt é uma das prioridades da equipe blaugrana

Após a grande vitória da sobre a de virada na semifinal da UEFA , Frenkie De Jong disse não saber do futuro do colega de seleção Matthijs De Ligt. O jovem zagueiro é um dos principais alvos dos gigantes europeus e dificilmente continue no na próxima temporada.

Quer assistir jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

"Ele tem que tomar as próprias decisões. Claro que eu gostaria que ele fosse ao , mas vamos ver o que acontece. Depende dele. Você precisa perguntar a ele, mas espero que ele se junte ao Barça. Claro que nós conversamos sobre isso, mas não cabe a mim dizer o que ele vai fazer ou o que ele tem pensado. Eu não posso influenciar sua escolha. Ele vai precisar decidir consigo mesmo e com a família dele", falou De Jong.

De Ligt começou o jogo mal. Logo no começo da partida fez um pênalti em Marcus Rashford, que foi convertido pelo mesmo jogador. Porém, se redimiu ainda dentro do jogo ao marcar o gol de empate, que levou a partida à prorrogação. Ao final do duelo, a seleção laranja venceu por 3 a 1, com dois gols no tempo extra.

De acordo com os rumores que têm sido ventilados, há várias equipes que devem brigar por De Ligt na próxima janela. Barcelona, , , , e têm interesse na contratação do jovem defensor.