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O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, pediu calma depois que sua equipe assumiu a liderança do Campeonato Italiano com uma vitória crucial sobre o Parma. Apesar da empolgação com a posição atual, o ex-técnico do Milan insiste que a Lazio precisa manter o foco em seu desenvolvimento a longo prazo, sem se deixar distrair pela tabela.

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Foco na trajetória, não na tabela

A Lazio está em uma posição confortável na liderança do Campeonato Italiano, mas Gattuso está determinado a manter seus jogadores com os pés no chão. Enquanto os torcedores sonham com títulos, ele descarta falar em disputa pelo campeonato tão cedo. Seu foco continua sendo a evolução gradual do clube e a relação com a torcida. O treinador destacou que, embora a equipe esteja progredindo, precisa manter a humildade para não perder o embalo conquistado com muito trabalho nos treinos.

“A classificação? Depende de nós, mas acho que temos de pensar jogo a jogo. A liderança não nos interessa, não temos nada a fazer lá em cima, mas estamos escrevendo uma pequena página da história deste clube. A cada jogo, mais gente vai ao estádio. Agradeço à Curva, que veio saudar a equipe. Precisamos continuar com os pés no chão e seguir em frente. No fim, veremos até onde chegamos”, disse Gattuso à Sky Sport Italia.

A mentalidade certa para alcançar o sucesso

Ao analisar uma atuação em que sua equipe cresceu ao longo da partida contra o Parma, o treinador observou uma evolução significativa na postura do elenco. Ele destacou a reação do time após um início lento, que lhe permitiu assumir o controle do jogo e conquistar os três pontos necessários para chegar à liderança.

“Mostramos uma ótima mentalidade. No primeiro tempo, fomos lentos e um pouco bobos, mas reagimos no segundo. Melhoramos nos últimos dois jogos, não nos desligamos da partida e precisamos continuar assim. Estamos bem fisicamente. Quando engrenamos, causamos problemas aos adversários. Não podemos jogar em ritmo baixo, porque assim não oferecemos perigo”, explicou o treinador.

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Gattuso acredita que a equipe finalmente assimilou as lições do início da campanha. “Esta equipe tem uma mentalidade que se vê na forma como joga, como trabalha e como interpreta a partida. Demos o passo que eu havia visto contra a Juventus”, acrescentou.

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O descanso dá vantagem à Lazio no cenário nacional

Um dos fatores por trás da ascensão da Lazio é a ausência de compromissos europeus no meio da semana, diferentemente de alguns de seus rivais. O calendário mais leve permite a Gattuso adotar uma rotina de treinos mais rigorosa e manter os jogadores preparados física e mentalmente para os jogos do fim de semana. O treinador acredita que essa rotina oferece uma vantagem competitiva refletida nos resultados no campeonato nacional.

“Um jogo por semana nos dá a possibilidade de treinar bem, aplicar boas cargas de trabalho e deixar os jogadores descansarem. Conseguimos trabalhar com intensidade. Trabalhamos duro por dois dias, eles descansam por um e, quando voltam, estão descansados e lúcidos. Isso certamente nos dá uma vantagem”, observou Gattuso.

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A conexão com a torcida no Estádio Olímpico

A ligação emocional de Gattuso com o jogo ficou evidente durante a partida, quando ele gesticulou para as arquibancadas a fim de incentivar os torcedores. Ele reconheceu que o ambiente foi fundamental para ajudar a equipe a superar momentos difíceis e ressaltou que a energia vinda das arquibancadas é essencial para os jogadores manterem seu estilo de jogo intenso ao longo da temporada.

“Quanto ao público, foi algo espontâneo. Precisávamos disso, e agradeço a quem veio. Devo dizer que me ouviram. Senti um pouco de adrenalina, eles elevaram a temperatura e eu senti isso. Foi assim que me expressei”, revelou.