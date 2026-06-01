Denzel Dumfries revela: esse jogador da seleção holandesa está sempre mal-humorado pela manhã

Denzel Dumfries aguarda a Copa do Mundo com muita confiança, como ele mesmo conta em entrevista a Noa Vahle na SBS6. Segundo o jogador, que já disputou 71 partidas pela seleção holandesa, o clima é ótimo, embora isso também possa ser uma armadilha.

“A sensação é boa. A maior parte do grupo já está junto há algum tempo, então nos conhecemos bem. Já disputamos vários torneios finais com muitos dos rapazes, então o clima é bom. Todos nós sabemos o que temos que fazer”, conta Dumfries.

“Temos um grupo que se dá bem, mas, por causa disso, às vezes deixamos de nos repreender uns aos outros. Mas também vejo melhorias nesse aspecto. E isso é necessário, se você quer ter sucesso. Então, de vez em quando, é preciso haver um atrito.”

“Isso já foi um ponto de discussão no último Euro, então com certeza aprendemos com isso. São coisas que você pode levar adiante agora”, afirma Dumfries, que acha que ele próprio está mais presente na seleção holandesa. “Eu certamente posso ter uma opinião. E quero expressá-la. Dada a minha idade e experiência, acho que isso faz parte. Eu assumo essa responsabilidade com certeza.”

Se a seleção holandesa chegar longe na Copa do Mundo, é bem possível que o grupo fique convivendo de perto por mais de seis semanas. Será que isso é sempre legal? “Não, mas também não precisa ser”, opina Dumfries. “Às vezes, talvez até acabemos nos evitando um pouco. Sim, isso faz parte.”

“Alguns lidam melhor com isso do que outros”, ri o lateral, mostrando os dentes. Vahle, logicamente, quer saber mais. “Noa Lang às vezes fica mal-humorado, principalmente de manhã. Ele sempre acorda assim, mas depois fica muito alegre. Muito simpático. Aí fica tudo bem de novo.”

Sobre as chances da Oranje na Copa do Mundo, Dumfries é claro. “Acho que temos um grupo capaz de vencer. Mas tem que dar certo, os detalhes precisam estar certos. Se tivermos a mentalidade certa, com certeza somos candidatos. Temos que mostrar isso, mas isso depende de nós.”