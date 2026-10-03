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imago-sport-1084076383.jpgANP
Siep Engelen
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Denzel Dumfries não faz rodeios na seleção da Holanda: "Não sou favorável a isso"

Países Baixos
D. Dumfries
Xavi Hernández

Denzel Dumfries não é fã do período mais longo de jogos de seleções, como deixou claro neste sábado na coletiva de imprensa. O lateral, com 79 partidas pela seleção holandesa, considerava o formato anterior bem mais agradável.

Enquanto normalmente são disputados dois jogos de seleção por período de Data Fifa, agora são quatro partidas em pouco tempo. A UEFA uniu os dois primeiros períodos de jogos de seleções desta temporada da Liga das Nações, fazendo com que os internacionais passem quase duas semanas com suas seleções.

Para Dumfries, isso não precisava ter acontecido. O ala direito prefere a pausa internacional mais curta, que permitia voltar rapidamente ao clube.

“Depois dos jogos, o foco está na recuperação”, começou Dumfries. “Claro que estamos acostumados com isso nos nossos clubes. Existe, sim, um pouco de cansaço, mas temos de respeitar o calendário.”

“Eu certamente posso jogar quatro partidas, mas é muito. Não sou a favor disso”, deixou claro.

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Sérvia
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“Você fica bastante tempo longe do seu clube. Eu achava o formato anterior um pouco melhor, mas tudo bem. Temos de respeitar isso, mas sou favorável a uma pausa internacional mais curta.”

O técnico da seleção, Xavi Hernández, concorda com as palavras de Dumfries. “Concordo com Denzel que quatro jogos é demais. Talvez dê para jogar três, mas para os clubes e também para a seleção, duas partidas internacionais são suficientes.”

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