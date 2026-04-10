Dentro do ringue de boxe: filho de Biden desafia os "filhos" de Trump para uma luta "de quebrar ossos"

Em um cenário sem precedentes que une política e esporte, Hunter Biden, filho do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, anunciou que desafiou os filhos do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma luta dentro de uma jaula, em um confronto que, segundo ele, poderá ocorrer no final deste mês de abril.

Esse desafio surge após anos de conflito político entre as duas famílias, levantando questões sobre se a rivalidade entre Biden e Trump passará da Casa Branca para o ringue de luta.

Concordo 100%

Hunter Biden, de 56 anos, revelou os bastidores dessa proposta em um vídeo publicado na conta do “Channel 5” no Instagram, indicando que a iniciativa partiu do criador de conteúdo Andrew Callahan.

Biden declarou: “Acabei de receber uma ligação de Andrew Callahan, que me convidou para participar da turnê Carnival Tour do Channel 5 no final do mês. Acho que vamos começar em Phoenix, depois iremos para San Diego e terminaremos em Albuquerque. Ele está tentando organizar uma luta em jaula entre mim, Eric Trump e Donald Trump Jr.”

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Hunter confirmou seu grande entusiasmo com a ideia, declarando sua total concordância: “Eu disse a ele que faria isso, estou 100% de acordo se ele conseguir organizar. E se não conseguir, eu irei de qualquer maneira.”

Possível confronto

Hunter Biden tem 56 anos, enquanto Donald Trump Jr. tem 48 anos e Eric Trump tem 42 anos.

Até o momento, não se sabe se essa luta realmente acontecerá ou se permanecerá apenas uma ideia controversa.

Esse cenário traz à memória a luta hipotética que nunca aconteceu entre Mark Zuckerberg, fundador do “Facebook”, e Elon Musk, dono da plataforma “X” (antigo Twitter), que causou um alvoroço mundial em 2023 antes de ser cancelada posteriormente.

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Paixão pelo esporte de combate

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é conhecido por sua paixão pelo UFC, tendo anunciado que sediará na Casa Branca o “maior evento da história do UFC” no próximo dia 14 de junho, com a participação de lutadores profissionais da organização, como parte das comemorações do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos.

Já Eric Trump também é um grande fã desse esporte e já havia convidado as estrelas Jon Jones e Conor McGregor para participar do evento, embora tenha sido confirmado posteriormente que eles não constariam na lista final.

Por outro lado, Donald Trump Jr. está se voltando para o investimento esportivo, tendo injetado milhões de dólares no polêmico projeto “Enhanced Games”, que visa a realização de competições esportivas sem restrições rígidas ao uso de substâncias dopantes.

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Da política para o octógono

Enquanto o confronto político entre Biden e Trump continua dominando o cenário americano, parece que os filhos dos dois líderes se preparam para uma versão diferente do conflito, desta vez dentro do octógono, em uma luta que pode reunir simbolismo político e emoção esportiva, caso venha a ser organizada.