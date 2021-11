Dentinho deixa o Shakhtar e coloca retorno ao Brasil como prioridade em 2022

Dentinho rescindiu o contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, nesta segunda-feira (8). O atacante de 32 anos está livre no mercado da bola e vê uma volta ao Brasil como prioridade neste momento. A intenção é ficar perto dos familiares.

Ídolo no país europeu, onde esteve nos últimos dez anos, o jogador revela pelas categorias de base do Corinthians coloca algumas condições para atuar em sua terra natal. Dentinho quer defender uma equipe que dispute por títulos em 2022.

Mesmo que veja a volta ao Brasil como a prioridade, sobretudo pela possibilidade de ficar mais perto dos familiares, Dentinho não esconde que o seu desejo é ainda disputar um futebol competitivo. O atleta não está disposto a trabalhar em uma equipe sem ambições grandiosas na temporada.

Por causa das exigências feitas para uma possível volta, o atacante não descarta trabalhar no futebol do exterior. Ele coloca o Brasil à frente, mas analisará todas as condições antes de definir a sua situação. Portanto, uma nova experiência fora do país não está fora do radar do atleta.

Além da Ucrânia, onde defendeu o Shakhtar Donetsk, Dentinho também atuou na Turquia, país em que jogou pelo Besiktar por empréstimo.

A sua saída do Shakhtar ocorreu em comum acordo. Ídolo no clube, ele se tornou o brasileiro com mais títulos pela equipe — foram sete edições da Liga Ucraniana, seis da Taça Ucraniana e duas da Supertaça Ucraniana. Porém, acreditava que este era o momento ideal para deixar a Ucrânia e tentar uma nova aventura no esporte. Nesta temporada, Dentinho foi pouco utilizado no time. Ele fez apenas sete jogos e marcou dois gols.