Dennis te Kloese se pronuncia pela primeira vez sobre sua saída do Feyenoord: “A base que temos agora é sólida”

Dennis te Kloese deixará o Feyenoord a partir de 1º de julho, conforme confirmou o clube de Roterdã após notícias anteriores divulgadas por diversos meios de comunicação holandeses. O dirigente se pronuncia pela primeira vez sobre essa decisão conjunta em um comunicado de imprensa oficial.

O diretor-geral, que também era o responsável final pela política técnica dentro do clube, decidiu buscar um novo desafio.

Através do site do Feyenoord, Te Kloese se pronuncia pela primeira vez sobre esta notícia. “Vou continuar trabalhando arduamente nos próximos tempos, pois quero deixar o clube da melhor forma possível. Mas já posso afirmar que considerei um verdadeiro privilégio poder liderar o Feyenoord. É claro que nem tudo saiu como planejado, mas, junto com todos os colegas do clube, demos grandes passos.”

“A base que está estabelecida agora é sólida. Desejo ao clube e aos torcedores que ela possa ser ampliada, entre outras coisas, ao finalmente nos tornarmos um só com o estádio, após décadas de complicações.”

“O que e para onde o futuro me levará, a mim e à minha família, só o tempo dirá, mas, seja como for, sempre olharei para este período com orgulho e desejo todo o sucesso ao Feyenoord e a todos os fãs do clube”, conclui Te Kloese.

O presidente do Conselho Fiscal, Toon van Bodegom, que está sob pressão como membro do Conselho Fiscal, também se pronuncia no comunicado à imprensa. “Dennis liderou o Feyenoord em um período de grande dinamismo e levou o clube a um nível financeiro mais elevado e estável. Sua contribuição para a profissionalização e a sustentabilidade do Feyenoord foi de grande valor.”

“No entanto, os esforços também cobram seu preço, como constatamos juntos. Por isso, chegamos à conclusão de que é bom para ele e para o clube encerrar em breve essa colaboração, que foi bem-sucedida em geral”, afirma Van Bodegom.

O Feyenoord enfrenta uma tarefa gigantesca. Com a saída de Te Kloese, o clube de Roterdã precisa encontrar um candidato adequado tanto para o cargo de diretor geral quanto para o de diretor técnico. O processo para encontrar um sucessor já foi iniciado.