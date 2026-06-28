Dennis te Kloese recebe grande elogio após sua passagem pelo Feyenoord: “Ele fez um trabalho incrível”

Valentijn Driessen, em seu podcast do De Telegraaf, “Kick-off”, não está nada satisfeito com Santiago Gimenez. Segundo Driessen, o ex-diretor geral do Feyenoord, Dennis te Kloese, fez um excelente negócio ao vender Gimenez ao AC Milan por uma fortuna.

No podcast, o assunto sobre Gimenez surge logo no início. O ex-atacante do Feyenoord teve que se contentar com um papel de reserva neste Mundial e entrou em campo duas vezes como substituto. No total, ele jogou apenas 37 minutos neste Mundial.

“É uma pena não vê-lo em campo, e ele ficar só no banco. Bem, ele entra como reserva. E se sai muito bem nessa função”, começa Driessen, que não vê muito futuro para ele na posição de atacante.

“No campeonato holandês, está tudo bem, é legal e tudo mais. Por acaso, ele também chegou a avançar contra o gol do Bayern de Munique uma vez, porque eles se esqueceram de defender.”

“Mas ele é superestimado. Dennis te Kloese — que, aliás, também mora aqui perto, em Monterrey — percebeu isso muito bem. Com Gimenez, ele fechou um ótimo negócio para o Feyenoord, ao contratá-lo, mesmo ele sendo um grande oportunista”, continua ele.

Gimenez foi contratado no verão de 2022 por seis milhões de euros do CD Cruz Azul e vendido no inverno de 2025 por mais de trinta milhões de euros ao AC Milan. “É incrível que tenham recebido uma quantia tão alta do AC Milan, time pelo qual ele, se não me engano, jogou apenas cerca de dez vezes, e todos pensaram: ‘Isso é um gato no saco’.”

No AC Milan, aliás, as coisas ainda não estão indo muito bem para Gimenez. Em parte devido a lesões, ele marcou apenas sete gols em 37 partidas e, nesta temporada, fez apenas um gol.