Quando Jürgen Klopp anunciou sua primeira convocação na semana passada, tinha várias surpresas preparadas. Nada menos que 16 estreantes foram chamados pelo novo técnico da seleção para seu grupo de 44 jogadores - e até mesmo um atleta que, no momento da convocação, não disputava uma única partida havia mais de cinco meses: Serge Gnabry.

O jogador ofensivo de 31 anos sofreu uma grave lesão no adutor em meados de abril. Por isso, ele não perdeu apenas a reta final da temporada com o Bayern de Munique e a Copa do Mundo na América do Norte, mas também a preparação e o início da temporada. Gnabry só fez seu retorno um dia depois do anúncio da convocação. Na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, atuou por 13 minutos.

O fato de Klopp ainda assim tê-lo convocado para a seleção alemã é, sem dúvida, uma considerável demonstração de confiança. Ainda mais porque Gnabry, ao lado de Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala e Finn Dahmen, é um dos únicos quatro jogadores autorizados a permanecer durante toda a janela de jogos internacionais.

Gnabry já foi visto como símbolo da estagnação no futebol alemão

Para um ou outro não convocado, o tratamento especial de Klopp com Gnabry somado a algumas de suas justificativas para ausências deve ter causado estranhamento. Deniz Undav ficou fora porque, segundo Klopp, "ainda não entrou de verdade na temporada". Apesar de problemas no tendão de Aquiles, Undav ao menos disputou seis partidas e deu quatro assistências nesse período. Leroy Sané, que havia atuado em todos os jogos oficiais do Galatasaray nesta temporada, por sua vez "ainda não se firmou de verdade", segundo Klopp.

Os dois realmente não convenceram nas últimas atuações. Que o técnico da seleção abra mão deles e prefira testar novatos sem desgaste é compreensível. Mas Gnabry certamente "entrou menos nesta temporada" e "se firmou menos" do que Undav e Sané. Ele não tem ritmo de jogo e ainda está fisicamente muito longe dos 100 por cento. A diferença: ao contrário dos dois jogadores da equipe titular da Copa do Mundo agora ignorados, Klopp aparentemente vê em Gnabry, de maneira geral, a possibilidade de que ele possa desempenhar um papel importante no recomeço da seleção alemã.

Certamente ajuda Gnabry o fato de ter ficado fora da vexatória Copa do Mundo e, assim, ser visto por Klopp e pela opinião pública como alguém sem esse peso. E isso embora, aos 31 anos, ele já esteja em uma idade relativamente avançada para o futebol. De fato, no grupo de 44 jogadores, apenas o capitão Joshua Kimmich (também com 31) e o novo velho goleiro titular Marc-Andre ter Stegen (34) são mais velhos do que Gnabry.

No geral, trata-se de uma evolução notável a que Gnabry apresentou no passado recente. Afinal, não faz tanto tempo assim que ele também era alvo constante de controvérsia. Na seleção, mas sobretudo também no Bayern de Munique. Caro demais, propenso demais a lesões e por aí vai. Assim como Sané ou também Leon Goretzka e, por vezes, até Kimmich, Gnabry era visto como símbolo da estagnação no futebol alemão.

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Serge Gnabry fez uma grande temporada pelo Bayern de Munique

Ainda na primavera de 2025, ele era considerado candidato à venda no Bayern de Munique. Depois, porém, o destino foi extremamente generoso com ele. Thomas Müller se despediu rumo a Vancouver, Jamal Musiala sofreu uma grave lesão, e os muniquenses não queriam se dar ao luxo de fazer uma contratação cara. Serge, teríamos uma vaga de titular na posição de camisa 10 para oferecer! E Gnabry aproveitou a oportunidade inesperada.

Ele somou 21 participações em gols na temporada passada e deu ao jogo do time de Munique uma dimensão extra como peça livre entre Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz. Principalmente na Champions League, teve algumas atuações extraordinárias. Na vitória sobre o Paris Saint-Germain na fase de liga, Gnabry fez um primeiro tempo praticamente perfeito, antes de ser substituído no intervalo por causa da expulsão de Diaz. Também nas oitavas de final contra a Atalanta Bergamo e nas quartas de final contra o Real Madrid ele brilhou. No meio disso, aconteceu o que por muito tempo pareceu impensável: Gnabry assinou em fevereiro um novo contrato com o Bayern de Munique (até 2028).

Só a grave lesão pouco antes da fase decisiva da temporada o parou. O que teria sido possível na semifinal contra o PSG com um Gnabry na forma do duelo da fase de liga contra o PSG?

Vincent Kompany: "Não esquecemos o quão bom ele foi"

Enquanto Gnabry trabalhava em seu retorno nos últimos meses, a concorrência no Bayern de Munique por sua posição de origem no meio-campo ofensivo se intensificou. Depois de sua forte Copa do Mundo, os muniquenses contrataram Ismael Saibari por 50 milhões de euros junto ao PSV Eindhoven. Ao mesmo tempo, Musiala voltou recentemente a se aproximar de sua melhor forma. Michael Olise e Lennart Karl também podem atuar por dentro.

Quando o retorno de Gnabry contra o Union se desenhava, o técnico Vincent Kompany garantiu: "Não esquecemos o quão bom ele foi na temporada passada." Se Gnabry "voltar ao seu nível, todos os outros da posição também precisam estar bem", avaliou Kompany. "Aí você volta a ter essa dinâmica de concorrência positiva. É isso que queremos no fim das contas."

Graças à demonstração de confiança de Klopp, Gnabry agora está na situação confortável de poder seguir sua retomada no ambiente da seleção. "Para mim, é um grande ponto positivo que ele esteja me levando e que eu possa continuar mantendo o ritmo por lá", disse Gnabry. É bem possível que ele também faça seu retorno à seleção alemã em um dos quatro jogos.