O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, está perto de definir suas escolhas para o próximo período de treinamentos, já que a divulgação da lista da Arábia Saudita é esperada ao longo da próxima semana, como preparação para a concentração marcada para a capital catariana, Doha, dentro da primeira etapa dos preparativos para a participação na Copa da Ásia de 2027.

A concentração acontece em meio ao período da data Fifa, de 9 a 17 de novembro, e inclui dois amistosos de teste, nos quais a seleção da Arábia Saudita enfrenta a Coreia do Sul no dia 13 de novembro, antes do confronto com o Uzbequistão no dia 17 do mesmo mês, dentro do esforço da comissão técnica para avaliar o nível dos jogadores e preparar o grupo para o compromisso continental.

Espera-se que Donis conte com um grande número dos elementos que participaram da última concentração internacional, que viu a seleção da Arábia Saudita conquistar o título da Copa do Golfo, com a possibilidade de alterações na lista de acordo com o estado de saúde dos jogadores e seus níveis técnicos, além das questões disciplinares que podem influenciar algumas das escolhas, conforme noticiado pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

Al-Juwair e Al-Dosari estão perto do retorno

Musab Al-Juwair aparece entre os nomes fortemente cotados para integrar a nova lista, depois de ter ficado de fora da concentração anterior por motivos disciplinares, antes de surgir nas comemorações da seleção pela conquista da Copa do Golfo, o que abre caminho para seu retorno aos planos do treinador grego na próxima etapa.

A situação de Salem Al-Dosari, capitão da seleção da Arábia Saudita, também recebe acompanhamento especial, após sua recuperação da lesão que sofreu no encerramento da participação da equipe nas finais da Copa do Mundo de 2026, já que suas chances de retorno à próxima lista parecem existir, à espera de que a comissão técnica defina sua situação final.

Por outro lado, Hamam Al-Hamami ainda enfrenta dificuldades para alcançar a concentração, depois de ter sofrido uma lesão na musculatura posterior durante a final da Copa do Golfo, e atualmente segue com seu programa de tratamento, enquanto o goleiro Nawaf Al-Aqidi fica de fora por lesão, o que obriga Donis a reconsiderar suas opções na posição de goleiro.

Lesões ameaçam a participação de um trio da seleção

Segundo fontes do jornal "Asharq Al-Awsat", o departamento médico da seleção da Arábia Saudita faz questão de acompanhar o estado de saúde de Nawaf Al-Aqidi, Alaa Al-Haji e Hamam Al-Hamami de forma quase diária, mantendo a comissão técnica informada sobre as últimas novidades relacionadas a seus programas de tratamento e à possibilidade de seu retorno aos treinos e à participação durante a próxima concentração.

Donis espera recuperar ao menos um desses jogadores, tendo em vista a importância deles em seus planos técnicos, especialmente porque as lesões podem impor mudanças adicionais em sua formação antes da conclusão do programa de preparação para a Copa da Ásia de 2027.

No meio-campo, a comissão técnica estuda opções para compensar a ausência de Alaa Al-Haji, que sofreu lesão durante as disputas da Copa do Golfo e ainda está em tratamento, completando seu programa de reabilitação, o que faz de sua posição um dos assuntos que precisam ser resolvidos antes da divulgação da lista final.

Já na posição de goleiro, o nome de Abdulrahman Al-Sanbi se destaca como uma das opções disponíveis para suprir a ausência de Al-Aqidi, depois de ele já ter integrado a concentração de preparação realizada nos Estados Unidos, além de ter seguido treinando com a seleção durante a Copa do Mundo de 2026, apesar de não ter sido escolhido para a lista final do torneio.

Novo substituto para suprir a ausência de Kadesh

No setor defensivo, Donis se prepara para fazer um ajuste para compensar a ausência de Hassan Kadesh, que sofreu uma lesão que o afastará dos gramados por um longo período, e Ali Lajami aparece entre os principais candidatos a ocupar essa posição, especialmente por já ter estado com a seleção da Arábia Saudita na lista da Copa do Mundo de 2026.

Dentro da intenção da comissão técnica de dar oportunidade a elementos jovens e reduzir a média de idade da seleção, surge a possibilidade da convocação de Abdulaziz Al-Suwailem, zagueiro do Al-Fateh, que chamou a atenção durante a temporada passada e esteve entre os candidatos ao prêmio de melhor jogador promissor do Campeonato Saudita.

O retorno de Saud Abdulhamid, que atua pelo Lens, da França, também parece uma possibilidade dentro das opções de Donis, depois de ele ter ficado de fora da última concentração internacional por lesão, antes de retomar suas participações de forma regular com seu clube ao longo do mês atual, o que reforça suas chances de voltar à seleção da Arábia Saudita.

30 jogadores na aguardada lista da Arábia Saudita

O panorama final da lista da seleção da Arábia Saudita ainda não está definido, seja em relação aos nomes que Donis escolherá ou ao número total de jogadores que levará a Doha, mas as previsões apontam para a possibilidade de ampliar a lista para 30 jogadores.

Esse número representa um acréscimo de quatro jogadores em comparação com a concentração anterior, num passo que dá à comissão técnica um espaço maior para testar os elementos disponíveis e avaliar sua prontidão física e técnica, especialmente diante do grande número de lesões e das possibilidades de retorno de alguns nomes ausentes.

Donis pretende aproveitar os dois amistosos contra a Coreia do Sul e o Uzbequistão para testar suas opções técnicas e verificar o nível de prontidão dos jogadores antes das etapas seguintes do programa de preparação, buscando montar um grupo capaz de competir na Copa da Ásia de 2027.



