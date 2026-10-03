O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, reclamou do estado de fadiga de seus jogadores, antes de disputar a final da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, o "Golfo 27", contra os Emirados Árabes Unidos.

A seleção saudita venceu a seleção do Catar nos pênaltis, após o empate sem gols no tempo normal e na prorrogação da partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, nas semifinais do torneio do Golfo.

Donis afirmou em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Al-Riyadhia": "Parabenizo os jogadores pelo alto desempenho e pela garra. Eles deram o melhor de si em um confronto difícil contra um adversário que tem experiência e joga de forma defensiva de maneira notável".

E acrescentou: "O torneio é considerado curto e a fadiga tem impacto, e merecemos a vitória após a atuação de destaque.

Enfrentamos problemas com a fadiga dos jogadores durante a partida, mas estou feliz com o que aconteceu. Os jogadores farão uma final de destaque, e é isso que esperamos deles".

A seleção saudita enfrenta a seleção dos Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na final do torneio do Golfo.

A respeito dessa partida, o treinador grego disse: "Devemos encarar cada jogo separadamente, tentar nos recuperar bem e apresentar as melhores estratégias nas partidas".

E explicou: "Tínhamos uma estratégia específica no confronto de hoje, e tivemos que jogar de forma diferente no início, e no segundo tempo fizemos algumas mudanças".

E detalhou: "Tivemos que jogar de forma diferente e tentar criar os gols, e acredito que não tomamos as decisões adequadas na partida. Jogar de forma defensiva nos dificultou a situação".

E continuou: "Devemos focar no último passo e nos concentrar em nós mesmos, e precisamos do apoio da torcida. Após o fim da partida, pedi aos jogadores que agradecessem e parabenizassem os torcedores, que tiveram influência sobre nós na partida, e também disse a eles que somos capazes de vencer".

E complementou: "Não quero falar sobre as decisões do árbitro. O árbitro não viu o que eu vi, e não quero falar sobre esse assunto. Respeitamos suas decisões e tudo o que ele faz".

E concluiu: "Jogamos 5 partidas sem sofrer gols, o que é algo notável (a seleção saudita jogou apenas 4 partidas no torneio), e isso se deve ao desempenho, à habilidade e às capacidades dos jogadores. Mas cometemos o erro de permitir que o adversário criasse as chances, e passo a passo construiremos a nossa própria identidade".