Denilson critica as estrelas do Brasil: “Suas postagens são frias... e vocês precisam se desculpar em vídeo”

Diniz, lenda do futebol brasileiro, criticou a forma como os jogadores da Seleção Brasileira reagiram após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega, afirmando que as declarações publicadas nas redes sociais não refletem a magnitude da tristeza e da frustração, nem ajudam a reconstruir o vínculo com a torcida.

A maioria dos jogadores da seleção brasileira recorreu às suas contas nas redes sociais para comentar a eliminação diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Mas Denilson, ex-jogador do Real Betis, que disputou 61 partidas pela seleção brasileira, considerou que essas postagens são “muito frias” e que afastam a seleção de sua torcida.

O ex-jogador, de 48 anos, explicou, em um vídeo publicado em suas redes sociais, que os jogadores muitas vezes dependem de comunicados redigidos por profissionais de assessoria de imprensa e relações públicas.

O ex-jogador do São Paulo, do Real Betis, do Flamengo e do Palmeiras observou que essa prática se tornou comum, mas não consegue transmitir os sentimentos de tristeza e decepção que os jogadores vivem, nem contribui para restabelecer a conexão com a torcida.

Denilson disse: “Gravem um vídeo de verdade, simplesmente falem e digam o que escreveram... ou melhor, o que vocês mesmos realmente escreveram, porque às vezes é a equipe de relações públicas que redige o texto, o que é normal e não há problema nisso. Mas, cara... Gravem um vídeo. A torcida precisa sentir a tristeza, precisa sentir a decepção. Os torcedores brasileiros precisam restabelecer sua conexão com a seleção nacional. Quando se trata apenas de um comunicado escrito, parece... não sei, muito frio, vocês entendem?... A torcida precisa sentir o que vocês sentiram”.

Ele acrescentou que essa medida se tornou necessária após a pior participação da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo desde a edição de 1990 e o prolongamento do maior período sem conquistas da história da Seleção, que já chega a 28 anos.

E concluiu: “Encarem a torcida... Gravem um vídeo. Limitar-se a escrever é... Que desastre!”.