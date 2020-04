Dener maior que Neymar, penta em 98, craque: reportagem faz torcida homenagear atacante

Esporte Espetacular exibiu uma matéria sobre o ex-atacante que encantou o Brasil antes de morrer precocemente em 1994

O atacante Dener virou assunto neste domingo nas redes sociais após o Esporte Espetacular, da TV Globo, exibir uma reportagem sobre a meteórica carreira de sucesso do ex-jogador de Portuguesa, e .

Dener estourou para o futebol em 1991, sendo um dos destaques da Lusa campeã da daquele ano. Alçado para os profissionais, continuou brilhando, fez 24 gols (alguns deles incrìveis) e distribuiu milhares de dribles.

O jogador também atuou com as camisas do Grêmio e do Vasco, por empréstimo. Um acidente automobilístico na Lagoa Rodrigo de Freitas em abril de 1994, quando defendia o time cruzmaltino, colocou fim à vida do craque poucos dias após ele completar 23 anos.

Na reportagem deste domingo, o Esporte Espetacular entrevistou familiares e ex-companheiros de Dener e exibiu algum de seus lances geniais. As imagens fizeram muitos espectadores especularem até onde o franzino atacante poderia chegar.

Uma polêmica declaração de Antonio Lopes, por exemplo, reabriu o debate se Dener seria melhor que Neymar, o maior craque brasileiro da atualidade.

Matéria sensacional do Esporte Espetacular sobre o Dener.

“Neymar perto do Dener é pinto”

Delegado Antônio Lopes mandou a letra. — Dan (@dyjhanhenrique) April 26, 2020

Dener foi muito maior q Neymar. O mlk jogava muito ta doido — Rodrigo Aguiar ✠ (@crvgaguiar) April 26, 2020

Dener com 23 anos = 1 título, 1 gol pela seleção, não foi titular nem no Grêmio.



Neymar com 23 anos = 1 libertadores, 1 copa do , 1 , Top 3 do mundo, inúmeros gols pela seleção, maior transição do Mundo, segundo maior artilheiro da seleção.



Falow — Ricardo (@94Ricardo_) April 26, 2020

Torcedores também se questionaram o que Dener faria com mais anos vestindo a camisa da amarelinha - ele disputou apenas 11 jogos e fez um gol.

Com Dener a Copa de 98 seria nossa — fagner 🇧🇼 (@fagnerockembach) April 26, 2020

Imagina Dener na copa de 94, na de 98, na de 2002. Teria sido o melhor do mundo muitas vezes — Ana_Agron (@ana_orf) April 26, 2020

Mas o que ninguém discute é que realmente Dener era um jogador talentosíssimo e poderia ter dado muito mais alegrias.

Vendo o Esporte Espetacular e a reportagem sobre o Dener. Um craque que viveu pouco tempo. Mas tempo suficiente para marcar história no futebol brasileiro e no #Grêmio. Jogou no tricolor em 93 e foi campeão gaúcho, seu único título. Jogava demais, demais. — Instagram: rafael_serra (@Rafael_Serra) April 26, 2020

assistindo esses lances do mlq Dener, só consigo concretizar: era mágico c a bola nos pés! craque. — Guilherme Cunha (@glhrmscunha) April 26, 2020