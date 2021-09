'Demolidor de recordes mundiais', Cristiano Ronaldo recebe certificado do 'Guinness'

O atacante se tornou o maior artilheiro do futebol de seleções nesta quarta-feira (1), em vitória de Portugal sobre a Irlanda por 2 a 1

Dia comum para Cristiano Ronaldo. O português tomou seu café da manhã - sem refrigerante, é claro -, quebrou um ou dois recordes mundiais, marcou dois gols, almoçou, jantou e dormiu.

O jogador, afinal, tornou-se o maior artilheiro do futebol de seleções nesta quarta-feira (1), com dois gols na vitória de Portugal sobre a Irlanda, por 2 a 1. Mais uma marca histórica para o "demolidor de recordes mundiais".

E com mais um recorde, vieram as homenagens. Ao redor do mundo, manchetes, torcedores e fãs celebraram o feito de Cristiano. Mas o recorde não ficou só no âmbito do esporte.

Nesta sexta-feira (3), o Livro de Recordes Guinness, caderno tradicionalmente conhecido por reunir marcas históricas, publicou um tweet reconhecendo mais um recorde do português.

Além disso, entregou um certificado oficial do Guinness, prontamente recebido pelo "fominha" Cristiano Ronaldo.

Em resposta à entrega do certificado, Cristiano focou nos próximos desafios: o atleta ainda espera receber a visita do Guinness outras vezes antes de pendurar as chuteiras.

"Obrigado, Guinness. Sempre é bom ser reconhecido pelos meus recordes. Vamos tentar repetir isso mais vezes!" brincou o português.