O Atlético-MG visita o Democrata neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), no Mamudão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro.

Embalado com a vitória sobre o Cruzeiro, o Galo é líder do Estadual, com 22 pontos, enquanto o Democrata, na sétima posição, vem de duas derrotas consecutivas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o Atlético-MG não poderá contar com Hulk, com Covid-19, Everson, com dores no tórax, Neto, com desconforto no joelho esquerdo, Guga, suspenso, e Mariano, com edema na coxa esquerda. Assim, Tchê Tchê pode aparecer na lateral direita.

Já o Democrata, sem desfalques, ainda sonha com uma vaga na Série D do Brasileiro, e quer disputar o Troféu Inconfidência.

Possível escalação do Atlético-MG: Rafael; Tchê Tchê, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio) e Nacho; Ademir, Eduardo Vargas e Keno.

Possível escalação do Democrata: Lucão; Mateus Pivô, Rafael Caldeira, Mateus Carioca, Gabriel Marques, Júlio Lima; Gabriel Galhardo, Vinicius Locatelli, Mateusinho; Marcelinho e Pedrinho.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Hulk: Covid-19

Guga: suspenso

Mariano: lesionado

Neto: desconforto no joelho

Everson: dor no tórax

DEMOCRATA:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Democrata x Atlético-MG será transmitido ao vivo pela Globo Minas, na TV aberta, pelo SporTV (exceto RS), na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado, às 16h30, no Mamudão.