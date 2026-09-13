Segundo informações da Sky, o Hannover estuda Sandro Wagner como novo treinador principal. No entanto, o ex-atacante da seleção seria apenas um entre vários candidatos; o ex-técnico do Arminia Bielefeld Mitch Kniat, por exemplo, também é citado como uma possível opção.

Após um início de temporada catastrófico, com apenas cinco pontos em quatro jogos, tudo indica uma separação entre o Hannover 96 e seu atual treinador principal, Titz. Segundo o jornal Bild, o diretor esportivo do Hannover, Jonas Boldt, já teria tomado a decisão de demitir o técnico de 55 anos. Ainda faltaria, porém, a aprovação do presidente do conselho fiscal, Martin Kind, que é considerado um defensor de Titz.

Os motivos para isso seriam, em primeiro lugar, de natureza financeira. Titz ainda tem contrato com o Hannover até 2027 e, em caso de separação, o clube teria de continuar pagando seu salário ou arcar com uma indenização elevada.

Ainda assim, do ponto de vista esportivo, há muitos argumentos a favor de uma saída. Tendo iniciado a temporada como postulante ao acesso, o Hannover 96 já está contra a parede após três derrotas e um empate nos quatro primeiros jogos. Na tabela, a equipe ocupa atualmente apenas a 15ª colocação.

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Onde Sandro Wagner trabalhou pela última vez?

Wagner, por sua vez, está atualmente sem clube e, portanto, estaria disponível sem custos de transferência. Por último, o ex-jogador de Werder Bremen, Hertha Berlim, Hoffenheim e Bayern de Munique, que também vem sendo ligado ao principal clube suíço FC Basel, esteve à beira do campo no Augsburg.

Lá, a separação ocorreu no início de dezembro de 2025, depois de Wagner ter somado com o clube de Fuggerstadt apenas sete pontos em 11 partidas da Bundesliga, após uma vitória convincente na estreia da temporada 2025/26 contra o Freiburg (3 a 1). Depois de uma derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim na 12ª rodada, ele foi afastado.

Antes disso, Wagner trabalhou como técnico do Unterhaching, com o qual comemorou o acesso à 3. Liga em 2023, e como auxiliar técnico da seleção alemã sub-20 e da seleção principal da Alemanha. Nesta última, trabalhou ao lado do ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann durante a Eurocopa em casa, em 2024, quando a equipe da DFB chegou às quartas de final e acabou sendo eliminada de forma amarga pela Espanha.