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FC Augsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

Demitissão de treinador supostamente está próxima: Sandro Wagner vai assumir um clube da 2. Bundesliga?

2. Bundesliga
S. Wagner
C. Titz
Mercado da bola
Hannover

No Hannover 96, Christian Titz aparentemente está perto da demissão após um início de temporada fraco. Seu sucessor pode ser um ex-técnico da Bundesliga.

Segundo informações da Sky, o Hannover estuda Sandro Wagner como novo treinador principal. No entanto, o ex-atacante da seleção seria apenas um entre vários candidatos; o ex-técnico do Arminia Bielefeld Mitch Kniat, por exemplo, também é citado como uma possível opção.

Após um início de temporada catastrófico, com apenas cinco pontos em quatro jogos, tudo indica uma separação entre o Hannover 96 e seu atual treinador principal, Titz. Segundo o jornal Bild, o diretor esportivo do Hannover, Jonas Boldt, já teria tomado a decisão de demitir o técnico de 55 anos. Ainda faltaria, porém, a aprovação do presidente do conselho fiscal, Martin Kind, que é considerado um defensor de Titz.

Os motivos para isso seriam, em primeiro lugar, de natureza financeira. Titz ainda tem contrato com o Hannover até 2027 e, em caso de separação, o clube teria de continuar pagando seu salário ou arcar com uma indenização elevada.

Ainda assim, do ponto de vista esportivo, há muitos argumentos a favor de uma saída. Tendo iniciado a temporada como postulante ao acesso, o Hannover 96 já está contra a parede após três derrotas e um empate nos quatro primeiros jogos. Na tabela, a equipe ocupa atualmente apenas a 15ª colocação.

Hannover 96 v VfL Wolfsburg - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images

Onde Sandro Wagner trabalhou pela última vez?

Wagner, por sua vez, está atualmente sem clube e, portanto, estaria disponível sem custos de transferência. Por último, o ex-jogador de Werder Bremen, Hertha Berlim, Hoffenheim e Bayern de Munique, que também vem sendo ligado ao principal clube suíço FC Basel, esteve à beira do campo no Augsburg.

Lá, a separação ocorreu no início de dezembro de 2025, depois de Wagner ter somado com o clube de Fuggerstadt apenas sete pontos em 11 partidas da Bundesliga, após uma vitória convincente na estreia da temporada 2025/26 contra o Freiburg (3 a 1). Depois de uma derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim na 12ª rodada, ele foi afastado.

Antes disso, Wagner trabalhou como técnico do Unterhaching, com o qual comemorou o acesso à 3. Liga em 2023, e como auxiliar técnico da seleção alemã sub-20 e da seleção principal da Alemanha. Nesta última, trabalhou ao lado do ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann durante a Eurocopa em casa, em 2024, quando a equipe da DFB chegou às quartas de final e acabou sendo eliminada de forma amarga pela Espanha.

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