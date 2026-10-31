Relatos da imprensa revelaram uma surpresa estrondosa a respeito do futuro do holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli saudita, após a pesada derrota sofrida pela equipe diante do Al-Shabab na Roshn League.

O Al-Shabab venceu o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, Riad, pela décima segunda rodada das disputas da Roshn League.

O jornal saudita "Al-Maidan" afirmou que a diretoria do Al-Ahli decidiu demitir Pusic do cargo por causa daquela pesada derrota sofrida no clássico menor.

No entanto, o surpreendente é que a decisão da demissão foi tomada ainda durante o andamento da partida, e não após o seu término, segundo o que revelou o jornal saudita.

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O jornal apontou que a diretoria do Al-Ahli já começou a buscar o substituto adequado para comandar a equipe no próximo período, uma vez que um dos membros do conselho diretivo propôs a ideia de contratar o treinador argelino Noureddine Ben Zekri.

A questão não parou na mera sugestão, já que o "Al-Maidan" revelou que houve um contato efetivo com o treinador argelino, que demonstrou sua aprovação inicial à proposta, à espera de mais contatos no próximo período.

Isso ocorre no momento em que o nome do ex-treinador do Al-Shabab é associado ao comando de algumas equipes da Roshn League saudita, à frente delas o Abha.

Ben Zekri não foi o único candidato, já que o mesmo jornal revelou que o nome do português Sérgio Conceição foi colocado, ex-treinador do Al-Ittihad, para comandar o Al-Ahli no próximo período.

No entanto, a diretoria do Al-Ahli não se movimentou de forma efetiva nesse caso até o momento, já que ele não foi contatado de nenhuma forma oficial até agora.

Vale lembrar que Pusic assumiu o comando do Al-Ahli desde o início da temporada atual, como sucessor do treinador alemão Matthias Jaissle, e comandou a equipe em 17 partidas desde então, nas quais conquistou 11 vitórias, contra 5 derrotas e um único empate.