Demitido durante a pausa? Michael Carrick admite não ter nenhuma garantia sobre seu futuro no Manchester United, que cai para a zona de rebaixamento

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Michael Carrick admitiu que não recebeu nenhuma garantia da diretoria do Manchester United sobre sua permanência em Old Trafford após esta semana. O clube caiu para a zona de rebaixamento da Premier League, deixando o técnico sob enorme pressão antes da pausa para os jogos das seleções.

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Manchester United entra na zona de rebaixamento

A vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester City no sábado colocou o United na zona de rebaixamento. Dependendo dos resultados de Sunderland e Crystal Palace no domingo, a equipe de Carrick pode até entrar em campo contra o Aston Villa na última posição da Premier League.

A diretoria do United já havia dado uma sobrevida a Carrick após a pesada derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, apesar das crescentes especulações que associavam Eddie Howe e Julian Nagelsmann ao cargo. Desde então, sua equipe perdeu para o Chelsea pelo campeonato antes de reagir e conquistar uma vitória dramática sobre a Roma na Champions League, encerrando uma sequência de nove jogos sem vencer.

Carrick mantém o foco no trabalho

Com uma pausa de duas semanas para os jogos das seleções se aproximando, a partida contra o Aston Villa pode ser decisiva para a permanência de Carrick no cargo. Questionado se os dirigentes do clube haviam garantido expressamente que ele continuaria no comando na próxima semana, o técnico do United foi direto.

“Não. É só seguir normalmente”, disse Carrick aos jornalistas. “O que tiver de acontecer vai acontecer. Estou ansioso pelo próximo jogo, por jogar em casa depois do que aconteceu naquela noite.”

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O treinador também destacou a importância da torcida em Old Trafford após o triunfo europeu no meio da semana. “Espero que os torcedores estejam ansiosos para vir, cheios de energia e confiantes no que podem ver, e temos de corresponder a isso”, acrescentou.

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Rotina mantida durante a pausa

Apesar da intensa pressão em torno de sua posição, Carrick não vai alterar sua programação. Ele confirmou que não tirará dias extras de folga para descansar com a família e, em vez disso, planeja uma rotina normal de treinos para os jogadores que permanecerem em Manchester.

“Não será muito diferente do normal. Sinceramente, não”, explicou Carrick ao ser questionado sobre seus planos para a pausa. “Acho que as pausas para os jogos das seleções são sempre uma oportunidade para renovar as energias. Alguns dos jogadores que vão defender suas seleções conseguem se revigorar em um ambiente diferente, mas eu não preciso disso. Estou bem como estou.”

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Ao detalhar a programação do elenco, afirmou: “Certamente vamos treinar na próxima semana e talvez folgar no fim de semana. Vamos ver como as coisas se desenrolam, quem fica, quem estará conosco e do que precisam.”

Um teste decisivo contra o Aston Villa

O confronto de domingo com o Aston Villa agora representa um momento crucial tanto para Carrick quanto para a temporada do Manchester United. Um resultado positivo é essencial para tirar a equipe da zona de rebaixamento e aproveitar o embalo gerado pela virada contra a Roma.

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Por outro lado, outra derrota no campeonato nacional pode levar os dirigentes do clube a trocar de técnico durante a pausa para os jogos das seleções. Com possíveis substitutos já sendo apontados, a margem para erro em Old Trafford desapareceu por completo.